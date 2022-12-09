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الرياضي

تكريم الفائزين في بطولة الفجيرة الأولى لرماية المسدس

تكريم الفائزين في بطولة الفجيرة الأولى لرماية المسدس
10 ديسمبر 2022 01:26

الفجيرة (وام)

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برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، كرّم الشيخ سعيد بن سرور الشرقي الفائزين في بطولة الفجيرة الأولى لرماية المسدس 9 ملم التي نظمها نادي الفجيرة للرماية والفروسية للرجال والنساء من مواطني الدولة.
وحظيت البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 7 نوفمبر الماضي إلى 8 ديسمبر الجاري بمشاركة واسعة من المتقدمين، تأهل منهم 56 مشتركاً إلى التصفيات النهائية.
وتهدف بطولة الفجيرة الأولى لرماية المسدس 9 ملم إلى تشجيع الموهوبين على ممارسة مواهبهم وتنمية قدراتهم في هذا النوع من الرياضات، إلى جانب إحياء رياضة الرماية جزءاً أصيلاً من موروث دولة الإمارات المحلي.
وتم تتويج 10 فائزين في ختام البطولة، 5 من فئة الرجال و5 من فئة النساء، وتكريمهم بجوائز مالية.

الإمارات
الفجيرة
سعيد بن سرور الشرقي
نادي الفجيرة للرماية والفروسية
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