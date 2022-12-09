كرواتيا تطرد البرازيل من «مونديال 2022»



الدوحة (أ ف ب)

ابتسمت ركلات الترجيح للمرّة الثانية توالياً لكرواتيا فهزمت البرازيل 4-2 «الوقت الأصلي صفر-صفر والإضافي 1-1» لتبلغ الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022 في كرة القدم على استاد المدينة التعليمية.

تقدّمت البرازيل في الوقت الإضافي بهدف لنجمها نيمار في الدقيقة 105+1، لكن كرواتيا أدركت التعادل بوساطة برونو بتكوفيتش (117).

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها كرواتيا الدور نصف النهائي بعد عام 1998 عندما خسرت أمام فرنسا 1-2، ثم في النسخة الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضاً في النهائي هذه المرة 2-4.