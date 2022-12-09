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كرواتيا تطرد البرازيل من «مونديال 2022»

كرواتيا تطرد البرازيل من «مونديال 2022»
9 ديسمبر 2022 22:02

 
الدوحة (أ ف ب) 

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ابتسمت ركلات الترجيح للمرّة الثانية توالياً لكرواتيا فهزمت البرازيل 4-2 «الوقت الأصلي صفر-صفر والإضافي 1-1» لتبلغ الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022 في كرة القدم على استاد المدينة التعليمية.
تقدّمت البرازيل في الوقت الإضافي بهدف لنجمها نيمار في الدقيقة 105+1، لكن كرواتيا أدركت التعادل بوساطة برونو بتكوفيتش (117).
وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها كرواتيا الدور نصف النهائي بعد عام 1998 عندما خسرت أمام فرنسا 1-2، ثم في النسخة الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضاً في النهائي هذه المرة 2-4.

البرازيل
كرواتيا
كأس العالم 2022
مونديال 2022
نيمار
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