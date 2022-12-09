60 متسابقاً في تحدي التجديف الحديث بكورنيش العاصمة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق السبت الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الحديث التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية بإشراف اتحاد الرياضات البحرية، وبمشاركة 60 متسابقاً ومتسابقة من أندية أبوظبي، النادي البريطاني، نادي الحمرية، نادي مونتي للتجديف ونادي رأس الخيمة في أحد التجمعات المهمة للتجديف الحديث، وتنطلق المرحلة الأولى في التاسعة والنصف صباحا وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف صباحاً ثم تنطلق المرحلة الثانية في الثانية والنصف بعد الظهر وتتواصل حتى الرابعة عصراً، يعقبها مباشرة مراسم تتويج الفائزين والأوائل من خلال المنافسة.

وتضم المنافسة قرابة الـ 16 فئة مختلفة من التجديف الحديث ما بين فئات فردية وزوجية ورباعية وأيضا فئات عمرية مختلفة ستقدم لوحة تنافسية قوية على مسار يبلغ طوله ألف متر تقريباً انطلاقاً من على الكورنيش وصولاً إلى شاطيء النادي.

وتنطلق السواعد اليوم في رحلة إعداد وتجهيز لما هو قادم من استحقاقات دولية ومحلية في مسابقات التجديف الذي تعد من أولى الرياضات الأولمبية والتي تلقى رواجاً عالمياً لا سيما وأن التحضير والتجهيز يحتاج إلى وقت ولياقة قوية.

من جهته عبر ماجد المهيري مدير إدارة السباقات في النادي عن القيمة الكبيرة التي تحملها أولى جولات بطولة التجديف الحديث وما تشكله من أهمية أيضاً للأندية البحرية المشاركة في الحدث، وأكد أن الأهمية الكبرى تأتي من خلال التحضير والتجهيز للمتسابقين من أجل الاستحقاقات الأولمبية المقبلة وقال: نولي أهمية كبيرة للجانب الأولمبي في مختلف الرياضات التي يتم تنظيمها عبر النادي والفرق المختلفة في المدرسة، وعبر بطولة التجديف الحديث سيكون التركيز مضاعفاً من أجل الوصول للنتائج المثالية والمطلوبة عبر برنامج متواصل ومستمر لهذه الفئة.

وأكد ماجد المهيري أن بطولات الشراع الحديث ستكون مستمرة ومتواصلة على نهج ثابت من خلال النادي البحري للوصول للمستويات المطلوبة والمنشودة من خلال تنظيم البطولات الحديثة وقال: بالإضافة إلى التجديف الحديث هناك فئات كثيرة يعتزم النادي تنظيمها خلال الموسم القادم حيث ستكون هناك بطولات خاصة للشراع الحديث وأيضاً ستكون مندرجة تحت الرياضات الأولمبية أيضاً.

الجدير بالذكر أن البطولة ستضم فئات متنوعة أبرزها الفردي والزوجي للناشئين، الناشئات، الشباب أقل من 23 سنة، سيدات، رجال، وفئة الرجال والسيدات.