«الثلاثي الملكي» في «تميّز دائم» مع «طيران الإمارات»



دبي (الاتحاد)



تتطلع «طيران الإمارات» وريال مدريد، إلى جذب انتباه عشاق كرة القدم، من خلال إطلاق إعلانين لتشجيع العملاء على السفر هذا الشتاء، عبر شبكة خطوط الناقلة التي تغطي أكثر من 130 وجهة، بما في ذلك دبي، حيث أطلقت إعلانيين تصدرا حديث العالم.

وظهر في الإعلان الأول نجوم ريال مدريد لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وتوني كروس، وهم يمررون الكرة في جميع أنحاء الملعب، حتى تصل إلى جزر المالديف التي تعد واحدة من أشهر وجهات العطلات على شبكة خطوط طيران الإمارات، ثم يسألون أنفسهم: هل يسافرون فقط، أم يسافرون بـ «تميّز دائم»؟.

ويعكس الإعلان الثاني الذي يظهر فيه اللاعبون الثلاثة نفسهم، أهمية اتخاذ القرار الصحيح: ابتداءً من اختياركم القميص الذي ترتدونه لتشجيع فريقكم المفضل، والبقاء بمفردكم في المنزل لمشاهدة مباراة أو مع الأصدقاء، وحتى كيفية تنفيذ ركلة الجزاء، أو إلى أين تذهبون في إجازة.

ويُبث الإعلانان خلال ديسمبر الجاري على مختلف منصات الوسائط الاجتماعية في إسبانيا وأميركا والمكسيك والبرازيل والسعودية ومصر وإندونيسيا.

وتوفر «طيران الإمارات» لعملائها مجموعة من الإجازات الشتوية، سواء لقضاء عطلة على الشاطئ أو داخل المدينة في دبي، أو في تايلاند وبالي، أو الاسترخاء في إحدى جزر المالديف أو موريشيوس.

وترعى طيران الإمارات ريال مدريد منذ عام 2011، حيث جمعت الشراكة بين اثنتين من أشهر العلامات التجارية في عالم الطيران وكرة القدم.

وتواصل طيران الإمارات التي تعد أكبر ناقلة دولية في العالم، ربط ريال مدريد مع جماهير المشجعين في جميع أنحاء العالم من خلال أحداث مختلفة توفر لحظات من الإلهام والمرح والمتعة.

وتحتل كرة القدم مكانةً بارزة ضمن محفظة رعاية طيران الإمارات، ويظهر وعد العلامة التجارية السفر بـ «تميّز دائم» في أبرز الأندية الأوروبية والعالمية، بما في ذلك ميلان وبنفيكا وليون وأرسنال.

وبالإضافة إلى كرة القدم، تتمتع طيران الإمارات أيضاً بحضور قوي في الرياضات الكبرى الأخرى، مثل التنس والجولف والرجبي وسباقات الخيل.