سبين بطلة «بروفة مونديال القدرة» بقرية بوذيب



أبوظبي (الاتحاد)



توجت الفارسة الأوروجوانية سيسيليا سبين، بلقب السباق التجريبي لمونديال القدرة لمسافة 160 كلم دولي «3 نجوم»، الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، فيما انتزع الفارس حسن الحمادي، لقب السباق الدولي لمسافة 120 كلم الذي أقيم بالتوازي مع السباق التجريبي الذي تكلل بالنجاح، حيث اختبر المدربون خيولهم على نوعية الأرضية والمسافة.

ونظم السباق قرية بوذيب الدولية للقدرة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، ويعتبر السباق البروفة الرئيسة لبطولة العالم للقدرة التي تستضيفها قرية بوذيب 25 فبراير المقبل.

وتمكنت الفارسة سيسيليا سبين من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «لوبيتا» لإسطبلات العين بزمن 8:34:22 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 18.66 كلم/ ساعة، تبعها الفارس الإماراتي سعيد سالم المهيري على صهوة «أحمد دو بارثاس» لإسطبلات «أم7» بزمن 8:39:43 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس الأوروجوياني أندريس ريفيرو على صهوة «اس ام فابريكو» لإسطبلات العين أيضاً، وسجل 8:42:10 ساعة.

وتألف السباق الذي يعتبر البروفة الرئيسة لبطولة العالم للقدرة، من 5 مراحل، وبلغت مسافة المرحلة الأولى ذات الأعلام البنية 40 كلم.

ونجح الفارس حسن الحمادي، في تحقيق لقب السباق الدولي لمسافة 120 كلم «فئة نجمتين»، على صهوة «ملكيان ماجير» لإسطبلات العاصفة، قاطعاً المسافة الكلية بزمن 5:44:20 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 21.14 كلم/ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة سيسيليا جارسيا على صهوة «جيد فنمس» لإسطبلات فيكتوريوس، مسجلة 5:46:32 ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس بهايرو سينج على صهوة «دون ديل ري» لإسطبلات «أم 7» بزمن 6:10:16 ساعة.

وكانت قرية بوذيب الدولية للقدرة قد فازت بحق تنظيم بطولة العالم للقدرة 2022، حيث تقدمت بملف متكامل للاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة البطولة، وتوافرت فيه كل العناصر المطلوبة لتنظيم البطولة، في ظل توفير كل اشتراطات السلامة والأمان للفرسان والخيول، إلى جانب الطبيعة الجغرافية التي تساعد على إنجاح البطولة وإظهارها بالشكل الأفضل.

ويعقد صباح السبت بقرية بوذيب الاجتماع الفني المقرر مع رؤساء الفرق المشاركة في بطولة العالم، ويركز الاجتماع على الأمور الفنية، والتنظيمية، والإدارية، والتحكيمية المتعلقة بمسار سباق بطولة العالم ومراحلها ومسافاتها، ومحاورها.