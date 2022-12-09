بطولة العالم للسلة الثلاثية تزهو في «ياس باي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق السبت في في ياس باي، نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية أبوظبي 2022، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وعقد منظمو الحدث العالمي المرتقب مؤتمراً صحفياً في نفس الملعب الذي سيستضيف المنافسات، إيذاناً بانطلاق البطولة، حضره كل من عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأليكس سانشيز المدير الإداري في الاتحاد الدولي لكرة السلة، وكارليس لاسمانيس لاعب فريق ريجا اللاتيفي، كما حضر المؤتمر عدد من القيادات الرياضية وممثلي مختلف الوسائل الإعلامية.

قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا أن نستضيف نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي، في هذا المكان الرائع على أحدث الواجهات البحرية في أبوظبي، أتوجه بالشكر لجميع العاملين في الاتحاد الدولي لكرة السلة، لتعاونهم معنا ومساهمتهم في التعريف بهذه اللعبة في أبوظبي، وتقديم الدعم اللازم لنشرها في المجتمع».

أضاف: «نخبة من لاعبي كرة السلة في العالم سيتواجدون هنا لتمثيل 12 فريقاً عالمياً بمن فيهم نجوم الاولمبياد، لذلك نتوقع بأن تكون المنافسات قوية ومثيرة على مدار اليومين، ليتحدد بطل العالم».



أشار العواني أن تأثير استضافة هذا الحدث العالمي نجح في تشجيع 120 فريقاً من عموم فئات المجتمع، للمشاركة في البطولة المجتمعية التي انطلقت قبل شهر تقريباً على هامش البطولة العالمية.

واختتم قائلاً: «من جديد.. تثبت أبوظبي مقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية المميزة، إضافة إلى ثقة الاتحادات الدولية، والعلاقات الوطيدة معها».

من جانبه قال أليكس سانشيز، المدير الإداري في الاتحاد الدولي لكرة السلة: «أود أن أبدأ بالقول إنه لمن الرائع أن أعود إلى هنا، مع إقامة المنافسات هذه المرة في موقع جديد في الواجهة البحرية ياس باي، أشكر مجلس أبوظبي الرياضي على الدعم المستمر للاتحاد الدولي، والمساعدة في ضم لعبة كرة السلة الثلاثة إلى الألعاب الأولمبية، والتي كانت رحلتها طويلة بالنسبة لنا، شهدنا خلالها الكثير من التحديات التي واجهتنا حتى تصبح لعبة كرة السلة الثلاثية من الألعاب الأولمبية».

أضاف سانشيز: «أتطلع إلى متابعة الحدث خلال عطلة الأسبوع، والفرق واللاعبون متحمسون للغاية للتنافس في جزيرة ياس بأبوظبي. وأخيراً، أود أن أذكر الراعي الرسمي للحدث، علامة موريس لاكروا، التي تتولى ضبط الوقت في هذه البطولة، حيث أطلقت إصداراً خاصاً ومستداماً من ساعات كرة السلة الثلاثية، والتي صنعت من البلاستيك المعاد تدويره، حيث ستكون البطولة أول حدث كرة سلة في العالم يحصل على شهادة ISO-20121. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة استخدام جميع المعدات المستخدمة خلال هذا الحدث، ضمن البطولات القادمة في المستقبل، وذلك لضمان المساهمة بدورنا في تحقيق الاستدامة».

وكان فريق ريجا حاضراً خلال المؤتمر أيضاً، مع انضمام نجمه كارليس لاسمانيس إلى قائمة المتحدثين في المؤتمر الصحفي، حيث تحدث عن الوقت الذي قضاه هنا في أبوظبي بقوله: «بالنيابة عن الفريق أشكر مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي على تنظيم هذا الحدث الرائع. لقد قمنا بزيارة أبوظبي عدة مرات من قبل، ودائماً ما كنا نحظى بترحيب حار من الجميع هنا. يتطلع الفريق إلى المشاركة في المنافسات خلال عطلة الأسبوع في هذا المكان الرائع، على مقربة من الواجهة البحرية ياس باي».

وعن زياراتهم لمجموعة من مدارس أبوظبي ترويجاً للحدث المرتقب، قال لاسمانيس، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية: «كانت تجربة رائعة وممتعة بالنسبة لنا، حيث التقينا بعدد كبير من الأطفال الذين أبدوا حماساً كبيراً وتجاوباً مميزاً معنا، ونحن سعداء في الفريق بالوصول مبكراً إلى هنا في أبوظبي للقيام بذلك».

نفاد التذاكر

تنطلق منافسات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية أبوظبي 2022، اليوم عند الساعة 4:30 مساءً. ونفدت تذاكر الدخول العامة، ولكن لا يزال بإمكان المهتمين شراء التذاكر المميزة من خلال موقع تيكست ماستر.