سانتوس: اتركوا رونالدو في حاله!



الدوحة (أ ف ب)

أكدّ مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس، أن النجم كريستيانو رونالدو لم يكن سعيداً بإبقائه على دكة البدلاء أمام سويسرا في ثمن النهائي، لكنه لم يهدّد بمغادرة معسكر «السيليساو» أوروبا في مونديال قطر 2022.

وفي مواجهة ثمن النهائي أمام سويسرا، حدث ما لا يمكن تصوره عندما أبقى سانتوس رونالدو (37 عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، خارج التشكيلة الأساسية، وانتهت المباراة بفوز برتغالي ساحق 6-1.

وللمفارقة، نجح بديله مهاجم بنفيكا الشاب جونسالو راموس «21 عاماً»، في سرقة الأضواء منه بتسجيله ثلاثية رائعة هي الأولى في هذا المونديال، ليصبح بالتالي ثاني أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز في الأدوار الإقصائية بعد الأسطورة بيليه عام 1958.

وخلال مؤتمر صحفي بالدوحة عشيّة مواجهة المغرب في ربع النهائي، تطرّق سانتوس إلى هذه المسألة قائلاً: «لقد أجرينا حديثاً أنا ورونالدو، لكان الأمر سيئاً جداً لو لم نجر حديثاً، منذ أن تسلمت التدريب لطالما فعلت ذلك، أتحدّث وأوطّد علاقتي معهم».

وأضاف: «لن أقول أنني أقوم بذلك مع كل اللاعبين، لكنه رونالدو قائد المنتخب، ولأنه ما يمثله للكرة البرتغالية والشعب البرتغالي».

وتابع سانتوش أن الحديث: «كان يوم المباراة بعد الغداء، لم أتحدث معه قبل ذلك، وشرحت له لم لن يشارك أساسياً، شرحت له كي لا يُفاجأ، ودعوته إلى مكتبي وقلت له اسمع، هذه استراتيجيتي، اعتقدت أن المباراة ستكون صعبة وأردت أن أبقيه للشوط الثاني».

وأردف: لم يكن سعيداً بهذا القرار، وقال لي «هل تعتقد حقاً أن هذه فكرة سديدة؟»، شرحت له وجهة نظري وقبل قراري.

وأفادت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن رونالدو هدّد بالمغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوس.

وإذ نفى الاتحاد المحلي للعبة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، قال سانتوس: «لم يخبرني قط أنه يريد أن يغادر المنتخب الوطني، آن الأوان لنوقف هذه الجدلية، رونالدو هو من بدأ بتمارين الإحماء مع زملائه واحتفل بكل الأهداف، هو من دعا زملاءه لتحية المشجعين، آن الأوان لنترك رونالدو في حاله، هو مهم جداً للكرة البرتغالية».

في المقابل، تحدّث سانتوس عن مواجهة المغرب، قائلاً إن المنتخب المغربي قوي ومنظّم للغاية، لديهم لاعبون يلعبون في أهم الدوريات مع تشيلسي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأضاف: لقد واجهناهم في مونديال روسيا، نعرف أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية مع منتخب تأهل بسبع نقاط من الدور الأول، لكننا سنكون صعبين أيضاً.

من جهته، قال المهاجم جواو فيليكس: أعتقد أن كل المنتخبات التي واجهنها كانت صعبة، أما المغرب، فقمنا بتحليل نقاط قوتهم وضعفهم، لكن هذا ربع النهائي وكل شيء وارد، سنكون مستعدين للفوز.

وتحدّث عن نجم سان جيرمان أشرف حكيمي قائلاً: جميعنا نعرف أن حكيمي لاعب رائع، هو من أفضل اللاعبين في مركزه، أعتقد أنها ستكون مواجهة مميزة بيننا.