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الرياضي

«التبر 55» يحسم صدارة «الشراعية 43»

«التبر 55» يحسم صدارة «الشراعية 43»
9 ديسمبر 2022 17:19

 
دبي (الاتحاد)

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حسم القارب التبر 55 لمالكه راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، التتويج وصدارة الترتيب العام في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن برنامج الموسم البحري 2022-2023، بتألقه الكبير والملفت الذي أهله لاعتلاء قمة الترتيب بأفضل معدل نقاط.
وحققت منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي تعد أعرق فئات السباقات في رياضة الآباء والأجداد، نجاحاً لافتاً، من خلال تنظيم سباقين.
وجمع طاقم القارب التبر 55 خلال منافسات الجولتين الأولى والثانية 5 نقاط أهلته للتربع على القمة، بعدما نجح في الوصول رابعاً خلال الجولة الأولى، ثم نجاحه في الفوز بالمركز الأول في سباق الجولة الثانية، ليحتفل بناموس السباق، ثم يعيش طاقم القارب فرحة أخرى بمعانقة الصدارة.
ولم يكن طريق «التبر 55» نحو الصدارة في موسم سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً مفروشاً بالورد، على ضوء الظروف المختلفة التي جرت فيها المنافسات، ووجود منافسين أكفاء لا يقلون مهارة، حيث حل ثانياً في الترتيب العام طاقم القارب الظفرة 87 لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة محمد عبدالله جمعة المرزوقي، والذي جمع 8 نقاط في الجولتين، حيث نال المركز الثالث في الجولة الأولى والخامس في الثانية.
وفي بقية المراكز؛ حصل القارب نزاع 70 بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي على المركز الثالث برصيد 16 نقطة، متقدماً على القارب شاهين 39 بقيادة النوخذة خليفة عابد المري الذي احتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما جاء القارب برق 230 لمالكه النوخذة جابر محمد جابر الحمادي في المركز الخامس، وجمع 22 نقطة.
وأبدى محمد سهيل المهيري نوخذة القارب التبر 55 سعادته الكبيرة بالتألق اللافت لطاقم القارب في سباقي بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، ما أهله إلى صدارة الترتيب العام في السباقين، رغم صعوبة المهمة وتغير ظروف السباقات.
وأوضح أن سر تألق القارب في السباقات المختلفة يعود في المقام الأول إلى الدور الكبير لمالك القارب راشد محمد راشد بن غدير، الداعم الكبير للفريق، وأيضاً تكاتف أفراد الطاقم وتعاونهم يداً بيد خلال التحضيرات وأثناء المنافسات والسباقات، ما أسهم في النجاح.

دبي
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