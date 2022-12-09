«المواي تاي» يحتفي بـ «إنجاز حبيب»

أبوظبي (وام)



احتفى اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بإنجاز الحزام الملكي الذي حققه نجم منتخبنا الوطني إلياس حبيب علي، في بطولة كأس العالم الملكي للمواي تاي التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسط مشاركة نخبة نجوم العالم.

واستقبل عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي، في مقر الاتحاد، بطل منتخبنا الوطني إلياس حبيب علي.

وتوجه النيادي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعمه الكبير للاتحاد الذي كان وراء كل الإنجازات لرياضة المواي تاي، مشيداً بإنجاز إلياس وأدائه البطولي في مشواره خلال منافسات الحدث العالمي، ومعرباً عن قيمة هذا التتويج، ودوره في تشجيع اللاعبين لمواصلة التميز والإبداع في المحافل الدولية كافة.



وأقام اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج استقبالاً مميزاً لبعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي لدى وصولها إلى مطار أبوظبي الدولي، بعد المشاركة الناجحة لنجم المنتخب إلياس حبيب علي، وفوزه بالحزام الملكي في بطولة كأس العالم الملكي للمواي التاي.

حضر الاستقبال بالورد، طارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

جدير بالذكر، أن إلياس حبيب علي تمكن من تحقيق الفوز على حساب بطل نيوزيلندا دانيل كير في وزن تحت 81 كجم في المحفل الدولي الكبير، وأصبح واحداً من أهم النجوم البارزين في هذا الوزن.

من جهته، قال طارق محمد المهيري: «نُهدي الإنجاز إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الداعم الأول لرياضة المواي تاي، لأنه ثمرة لدعم سموه، ومتابعة عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي، واهتمامه الكبير بخطط التطوير المستمرة، ومنهجية إعداد الأبطال لدى مشاركتهم في البطولات الدولية، ونتوجه بالشكر والتقدير للكادر التدريبي لمنتخبنا الوطني وجهوده المخلصة».