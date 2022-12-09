«الآسيوي» يعدل مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال



معتز الشامي (دبي)



قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات الأدوار النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث يقام دور الـ16 لمنطقة الغرب 19 و20 فبراير 2023 بدلاً من 3 و4 فبراير المقبل، وربع النهائي 23 فبراير، ونصف النهائي 26 فبراير، على أن تجرى مباراة ذهاب النهائي 29 أبريل، على أرض المتأهل من منطقة الغرب، والإياب 6 مايو، في سايتاما اليابانية، بملعب أوراوا ريد دايموندز الذي صعد إلى النهائي من الشرق.

وتقام البطولة بنظام التجمع ما عدا النهائي، ويعلن الاتحاد القاري مكان الاستضافة أواخر ديسمبر الجاري، من بين السعودية وقطر، ويتوقع أن يقع الاختيار على الأولى، نظراً لوجود 3 فرق من السعودية هي الهلال والفيصلي والشباب، مقابل الدحيل والريان من قطر، وأحدهما يخرج من دور الـ 16، بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة مباشرة.

وكشفت مصادر «الاتحاد» عن وجود اتصالات داخل أروقة الاتحاد الآسيوي مع «الفيفا»، بشأن مقترحات تحديد ممثل عن قارة آسيا للمشاركة في مونديال الأندية، المتوقع إقامتها فبراير المقبل، من بينها ترشيح الهلال السعودي بطل النسخة السابقة من دوري الأبطال، أو إجراء قرعة بين الهلال وبوهانج طرفي نهائي آخر نسخة، بعد تأجيل ختام النسخة الحالية من دوري الأبطال إلى مايو المقبل.