«صقار أبوظبي» يدشن نسخته الثانية غداً



مصطفى الديب (أبوظبي)



تنطلق السبت فعاليات النسخة الثانية من برنامج صقار أبوظبي الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين تحت إشراف ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قيمة التراث الوطني الأصيل في نفوس الشباب الصغار من خلال تدريب وتعليم مجموعة من البراعم من سن 5 إلى 17 سنة كل ما يتعلق برياضة الصيد بالصقور، سواء من ناحية الرياضة نفسها أو ما يتعلق بها من تاريخ وأدوات.

يقام البرنامج بمقر نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح، ويستمر لمدة شهرين، يتخلله برامج تدريبية وجلسات توعية وورش عمل للأطفال من البنين والبنات المشاركين في الفعاليات.

وأعلن نادي أبوظبي للصقارين استمرار استقبال طلبات التسجيل من الراغبين في المشاركة في هذا العرس التراثي الأصيل، وتم تقسيم المشاركين إلى فئتين عمريتين؛ تضم الفئة الأولى الأطفال من سن 5 إلى 10 أعوام، فيما تضم الفئة الثانية الأعمار من 11 حتى 17 عاماً.



وأعد نادي أبوظبي للصقارين برنامجاً حافلاً ضمن روزنامة النسخة الثانية لـ «لصقار أبوظبي» خاصة فيما يتعلق بالفئة الأولى التي تضم الأطفال من سن 5 إلى عشرة أعوام، حيث سيتضمن البرنامج محاضرات تختص بالتعريف أولاً بالصقور نفسها وتاريخها مع الوطن، وكذلك التعريف برياضة الصيد بالصقور وكيف بدأت وكيف انتشرت في ربوع الوطن والقوانين المنظمة لها، ثم التدريب التدريجي على أدوات الصيد من خلال مدربين محترفين، وترويض الطير ودعوة الطير، ومن ثم عمل اختبارات للمشاركين بهدف اختيار المتميزين للتأهل للدور الثاني، ويتضمن برنامج الفئة الثانية التي تضم المشاركين من عمر 11 إلى 17 عاماً الدورات التدريبية نفسها لكن بشكل أكثر توسعاً لفارق العمر مع الفئة الأولى.

وتستمر المرحلة التمهيدية للنسخة الثانية من برنامج صقار أبوظبي حتى 29 ديسمبر الجاري، خاصة في أوقات الإجازات المدرسية، وتم توزيع برنامج التدريب الذي يتضمن جلسات تدريبية أسبوعية لمدة أكثر من خمس ساعات تتخللها بعض الراحات.

وعقب انتهاء المرحلة التمهيدية الأولى، سيتم اختيار نخبة الصقارة الذين أظهروا تميزاً وتألقاً خلال الدورة، بهدف ترقيتهم للمرحلة الثانية التي تتضمن أيضاً مسابقات وجلسات تدريبية حتى الوصول للمرحلة الأخيرة بتخريج أكبر عدد من الصقارين المحترفين الذين يستطيعون خوض غمار مسابقات الصيد بالصقور، كل في فئته العمرية بشكل محترف ومميز.



من جانبه، وجه سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم لكل ما يتعلق بالتراث الوطني الأصيل بشكل عام ورياضة الصيد بالصقور بشكل خاص، مؤكداً أن دعم القيادة هو السبب الرئيس وراء النجاحات والبطولات التي تحققت على أرض الواقع.

وأشاد بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان للفعاليات والبرامج والبطولات كافة التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين النادي والمجلس.

وعبر المحمود عن سعادته البالغة بانطلاقة النسخة الثانية من برنامج صقار أبوظبي، مؤكداً أن الإقبال الكبير على المشاركة من جانب براعم الوطن، يؤكد مدى التعلق بالتراث الوطني الأصيل.

وشدد على أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو غرس حب تراث الآباء والأجداد في نفوس الشباب الصغار وتربيتهم على عشق هذا الإرث الوطني الأصيل.

وأكد أن نادي أبوظبي للصقارين أعد حزمة من البرامج التدريبية الرائدة في رياضة الصيد بالصقور، ستكون حاضرة في محاضرات النسخة الثانية من البرنامج.

وشدد على أن الجميع داخل النادي سيبذل قصارى جهده من أجل مواصلة النجاحات واستثمار المكاسب التي حققتها النسخة الأولى من البرنامج التي خرجت لنا مجموعة من الصقارين المحترفين الذين تعلموا أصول هذه الرياضة، وأصبحوا من العاشقين للصقور.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل التراثي الأصيل، داعياً العائلات بشكل عام للمشاركة وتشجيع الأبناء على تعلم رياضة الآباء والأجداد.