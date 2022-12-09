«فلاي دبي» تنقل 100 ألف مشجع



دبي (الاتحاد)



نقلت «فلاي دبي» أكثر من 100 ألف مشجع إلى قطر، لمتابعة «مونديال 2022»، وقامت الشركة بتشغيل 900 رحلة بين مطاري آل مكتوم والدوحة منذ 21 نوفمبر، ومعظم الرحلات عملت بكامل طاقتها في فترات ذروة السفر خلال اليوم، وتستمر حتى 19 ديسمبر الجاري.

وقامت «فلاي دبي» بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية بتشغيل 30 رحلة مكوكية يومية، في يوم المباريات، لتسهيل تدفق المشجعين من المنطقة إلى الدوحة طوال مدة كأس العالم، مما يوفر للركاب تجربة سفر سلسة وممتعة.

وخصصت الناقلة سبع طائرات من طراز بوينج 737 تابعة للشركة تتمركز في مطار آل مكتوم لتشغيل رحلات يوم المباراة، وفي فترات ذروة السفر خلال النهار، تغادر طائرة كل 30 دقيقة، وخلال بقية اليوم تقلع طائرة في المتوسط كل 50 دقيقة، وأتاح ذلك للعملاء خيارات كثيرة للسفر إلى الدوحة لتشجيع فريقهم المفضل والعودة إلى دبي.

تتميز طائرتان من طائرات فلاي دبي بمطار آل مكتوم بألوان خاصة تستلهم كرة القدم جزءاً من شراكتها الإقليمية مع الاتحاد الأرجنتيني، حيث تم تزيين الطائرات بصور تضم أعضاء من المنتخب الأرجنتيني، منهم أنخيل دي ماريا وجوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز ولياندرو باريديس وليونيل ميسي ورودريجو دي بول.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: شهدنا أسبوعين مثيرين للغاية، لكل من شارك في الرحلات، بجانب الأجواء الاحتفالية في مطار آل مكتوم وفرحة المشجعين، وسهولة انطلاق رحلتهم من دبي إلى الدوحة، دليل على مدى تكاتف الجميع لجعل ذلك حقيقة واقعة، وأتوجه بالشكر لمطارات دبي ودناتا وشرطة دبي والإقامة في دبي والسلطات وشركائنا في الخطوط الجوية القطرية على الدعم.