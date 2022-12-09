السبت 10 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«مكتشف النجوم» يقود «الماتادور»

«مكتشف النجوم» يقود «الماتادور»
9 ديسمبر 2022 12:39

 
رضا سليم (دبي)


شهدت ساحة «الليجا» ردود فعل واسعة على قرار الاتحاد الإسباني، بتعيين لويس دي لا فوينتي بدلاً من لويس إنريكي، والذي جاء بعد خروج «الماتادور» من «مونديال 2022» على يد المغرب بدور الـ16، إلا أن الشارع الإسباني انقسم بين مؤيد ومعارض للتعاقد مع دي لا فوينتي، رغم أنه منذ 2013 ضمن الطاقم الفني للاتحاد الإسباني، وفاز ببطولتي أوروبا تحت 19 و21 عاماً، والميدالية الفضية في أولمبياد «طوكيو 2020».
وكشف موقع الاتحاد الإسباني عن أن المدرب الجديد سيقود المنتخب للمرة الأولى في مارس بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، ويخوض أول مباراتين أمام النرويج واسكتلندا، ويقوم الاتحاد بتقديمه رسمياً مدرباً للمنتخب يوم الاثنين المقبل. 

أخبار ذات صلة
بيليه يدعم نيمار
التزلج ينهي موسم نوير
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

وسبق للمدرب لا فوينتي المولود عام 1961، قيادة بلباو وديبورتيبو ألافيس، وينسب له الفضل في اكتشاف العديد من الصاعدين في منتخبات الشباب، قبل انتقالهم إلى المنتخب الأول، ويطلق عليه «مكتشف النجوم»، حيث خرج من تحت يديه في قطاع الناشئين 8 لاعبين يلعبون حالياً في المنتخب الأول، وأعمارهم أقل من 21 عاماً، وتولى تدريب 14 لاعباً من الفريق الأول في قطاعات الناشئين.
ويراهن الاتحاد الإسباني على استمراريته مع هذا الجيل، وأسلوب اللعب القائم على السيطرة على اللعب والكرة، والذي زرعه لا فوينتي في داخلهم، من خلال خطط فنية متعددة، وتعد طريقة اللعب 4-2-3-1 هي المفضلة لدى لا فوينتي.
واستطاع دي لا فوينتي خلال مباريات ودية ومواجهات تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 أن يقدم فريقاً يتميز بدفاع صلب استقبلت شباكه 6 أهداف في 11 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مواجهات، وسجل 46 هدفاً. 

ويرى المعارضون للقرار أن لا فوينتي لم يكتسب خبرة التدريب في فرق كبرى، وليس معتاداً على الضغوطات الكبيرة.

مونديال 2022
كأس العالم 2022
قطر
إسبانيا
المغرب
لويس إنريكي
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:47
توقيع المذكرة بحضور فاهم القاسمي وناتالي كينيدي
ثقافة
مذكرة تفاهم بين «الرابطة الفرنسية بالشارقة» و«ليسيه فرانسيس الدولية»
اليوم 17:41
رئيس الوزراء العراقي يحضر احتفالية ذكرى النصر على داعش
عربي ودولي
العراق يخلّد ذكرى إعلان النصر على داعش
اليوم 17:32
بيليه يدعم نيمار
الرياضي
بيليه يدعم نيمار
اليوم 17:19
يورغ لانغه في منطقة الساحل (أرشيفية)
عربي ودولي
الإفراج عن أوروبي محتجز في الساحل الأفريقي منذ سنوات
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©