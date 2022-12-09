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الرياضي

«الهاتف الضائع» يكشف مفاوضات «الشياطين» مع جاكبو!

«الهاتف الضائع» يكشف مفاوضات «الشياطين» مع جاكبو!
9 ديسمبر 2022 12:34

 
رضا سليم (دبي)

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كشفت المصادفة مفاوضات مانشستر يونايتد لضم الهولندي الشاب كودي جاكبو مهاجم آيندهوفن، خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث حدثت واقعة طريفة في الفندق الذي يقيم فيه منتخب هولندا بالدوحة، تسبب في كشف السر والاتصالات التي يجريها «الشياطين الحمر»، من خلال التواصل مع فان جال مدرب «الطواحين» لضم كودي.
وقالت صحيفة ميرور إن فان جال نسي هاتفه في المرحاض، وحصل عليه صحفي هولندي، وضغط على زر الطاقة لمعرفة هوية مالك الهاتف، ووجد صورة المدرب الهولندي، إلى جانب زوجته خلفية لشاشة الهاتف، وأن هناك مكالمتين لم يتم الرد عليهما، باسم مانشستر يونايتد، قبل أن يعيد الهاتف إلى المدرب الهولندي الذي لم يكن مسروراً بالواقعة، خاصة أنها حدثت مع صحفي يبحث عن معلومة.
وكشفت الصحيفة الإنجليزية عن أن مانشستر يونايتد مهتم بضم لاعب آيندهوفن، إذ إن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 82.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هداف «الطواحين» في «المونديال».
اختارت عدد من التقارير قبل انطلاق «المونديال» كودى خاكبو، من ضمن 5 نجوم توقع ظهورهم في الحدث وقيادة منتخبات بلادهم إلى الأدوار المتقدمة، بجانب إنسو فرنانديس في الأرجنتين، والأميركى تايلر أدامس، والإنجليزي بيلينجهام، والكرواتي يوشكو جفارديول.
ولم يخيب كودى «23 عاماً»، التوقعات التي أبرزتها التقارير الصحفية، وسطر اسمه حتى الآن في تاريخ «مونديال قطر»، بعد إحرازه 3 أهداف في 3 مباريات متتالية بمرحلة المجموعات، ويعتبر المهاجم الوحيد الذي سجل في جميع المباريات الثلاث ضمن الدور الأول، واستكمل مستواه المتألق مع «الطواحين» في ثمن النهائي.

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