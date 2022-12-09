الوصل والنصر «قمة ساخنة» في دوري السلة

علي معالي (دبي)



يلتقي في السابعة والربع، مساء السبت، الوصل مع النصر في الجولة العاشرة لدوري رجال السلة على صالة الفهود في زعبيل، في ديربي مميز وسباق على الانفراد بالمركز الثالث بعد تساوي الفريقين في رصيد النقاط بواقع 10 نقاط، ولكن العميد يتقدم في الترتيب نتيجة لمباراة الدور الأول.

وتعتبر المواجهة بين اثنين من المدربين الكبار، وهما عبدالحميد إبراهيم الذي أعاد فهود زعبيل مجددا للمستوى الجيد، ويقدم الفريق تحت قيادته مستوى مميزاً، وعلى الجانب الآخر المصري حسام الوكيل الذي يقدم مع العميد أداءً جيدا للغاية، في ظل الخبرة الكبيرة والعلاقة الجيدة التي يمتلكها الوكيل مع لاعبي الفريق، ومن المتوقع أن يتواجد في قائمة العميد في اللقاء أجنبي جديد وهو الأميركي سيكو الذي حل بديلا للأمريكي الآخر جوشوا فيرنر، وهي خطوة جيدة من إدارة السلة بالعميد لتطوير مستوى الفريق.

وكانت مباراة الدور الأول التي جرت على صالة النصر قد انتهت بفوز العميد على الفهود بنتيجة 78- 65، ومن المتوقع أن يشارك صالح سلطان الغائب منذ فترة عن العميد بسبب الإصابة، وفي المقابل فإن فهود زعبيل لديهم عناصر شبابية ذات كفاءة عالية ويقودهم راشد أيمن.