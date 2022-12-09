علم الإمارات على ثلاث قمم بوليفية



دبي (الاتحاد)

قامت الرياضية ياسمين بن حمودة، المقيمة في الدولة، برفع علم الإمارات على ثلاث قمم جبال في بوليفيا، خلال رحلة تحدٍّ لتسلق الجبال في أميركا الجنوبية.

الرياضية التي تحمل جنسية لوكسمبورج، وتنحدر من أصول عربية، قامت بتسلق قمم جبال باتا «5000 متر»، وبيكو «5350 متراً»، وساجاما الذي يحتوي على فوهة بركان «6542 متراً»، وقالت: رفع علم الإمارات في هذه الرحلة هو أقل ما يمكن أن قوم به لهذه الدولة التي عشت فيها سنوات طويلة، حيث أكملت تعليمي وبدأت أعمالي، إلى جانب ممارسة الرياضة فيها، حيث أركز على القوة البدنية إلى جانب تجربة ممارسة الملاكمة على صعيد الهواة.