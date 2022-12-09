إشادة دولية بـ«دولية الحبتور لتنس السيدات»



رضا سليم (دبي)

أشاد الاتحاد الدولي للتنس بالتنظيم الرائع لبطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ25 المقامة حاليا بمجمع الحبتور للتنس بفندق الحبتور جراند، وقال جورج بانلي المشرف على بطولات السيدات بالاتحاد الدولي إن ما شاهده خلال زيارته للبطولة يستحق الإشادة سواء من حيث التنظيم أو التسهيلات وأيضاً المستوى الفني للاعبات، موجها الشكر إلى اللجنة المنظمة وعلى رأسها خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة للاعبات المشاركات والحكام والفريق الطبي والمعالجين.

وأعرب ليث العاني مدير العمليات بالبطولة ومسؤول الحكام، عن سعادته بالانطباع الذي عاد به ممثل الاتحاد الدولي والمشرف على بطولات السيدات والذي أعرب عن انبهاره بالإمكانيات والتسهيلات والتغذية المتوافرة للاعبات والدعم اللوجستي الذي يقدمه فريق العمل بالبطولة والذي وصفه بالاحترافية.

من جانب آخر، شهدت البطولة أولى مفاجآت الزوجي إثر خروج الزوجي الروسي انجلينا جابويفا وانستازيا زاخاروفا المصنف الثاني على البطولة بعد خسارته أمام الزوجي الهولندي المكون من ياسمين جمبري وببيان شوفز بمجموعتين دون رد (6-3 و6-2) في مباراة استمرت 65 دقيقة كما فاز الزوجي المصنف الرابع على البطولة والمكون من الروسية الينا فومينا والسلوفينية داليلا باكوموفيتش على الزوجي المكون من الإندونيسية جيسي روميس ولاعبة تايبيه يوشيا تشيه بمجموعتين مقابل مجموعة (7-6 و4-6 و10-7) في مباراة استمرت 90 دقيقة.

على صعيد الفردي، منعت المصنفات أية مفاجآت جديدة حيث فازت المصنفة الثانية على البطولة الفرنسية كريستينا ملادنوفيك على التايلاندية بنجتارن بليبوش بمجمعتين دون رد (6-4 و6-4) في مباراة الـ120 دقيقة.

وفازت المصنفة الخامسة على البطولة السلوفاكية فيكتوريا كوزاموفا على الأميركية صوفي شانج بمجوعتين دون رد (6-3 و6-2) وحققت الروسية انستازيا زخاروفا فوزا سهلا على مواطنتها انستازيا زاخاروفا بمجموعتين دون رد (6-0 و6-1).