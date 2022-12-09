السبت 10 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إشادة دولية بـ«دولية الحبتور لتنس السيدات»

إشادة دولية بـ«دولية الحبتور لتنس السيدات»
9 ديسمبر 2022 12:20

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
ورش عمل لشرح استراتيجية مراكز تطوير منتخبات المناطق
إعلان الفائزين بجائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

أشاد الاتحاد الدولي للتنس بالتنظيم الرائع لبطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ25 المقامة حاليا بمجمع الحبتور للتنس بفندق الحبتور جراند، وقال جورج بانلي المشرف على بطولات السيدات بالاتحاد الدولي إن ما شاهده خلال زيارته للبطولة يستحق الإشادة سواء من حيث التنظيم أو التسهيلات وأيضاً المستوى الفني للاعبات، موجها الشكر إلى اللجنة المنظمة وعلى رأسها خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة للاعبات المشاركات والحكام والفريق الطبي والمعالجين.
وأعرب ليث العاني مدير العمليات بالبطولة ومسؤول الحكام، عن سعادته بالانطباع الذي عاد به ممثل الاتحاد الدولي والمشرف على بطولات السيدات والذي أعرب عن انبهاره بالإمكانيات والتسهيلات والتغذية المتوافرة للاعبات والدعم اللوجستي الذي يقدمه فريق العمل بالبطولة والذي وصفه بالاحترافية.
من جانب آخر، شهدت البطولة أولى مفاجآت الزوجي إثر خروج الزوجي الروسي انجلينا جابويفا وانستازيا زاخاروفا المصنف الثاني على البطولة بعد خسارته أمام الزوجي الهولندي المكون من ياسمين جمبري وببيان شوفز بمجموعتين دون رد (6-3 و6-2) في مباراة استمرت 65 دقيقة كما فاز الزوجي المصنف الرابع على البطولة والمكون من الروسية الينا فومينا والسلوفينية داليلا باكوموفيتش على الزوجي المكون من الإندونيسية جيسي روميس ولاعبة تايبيه يوشيا تشيه بمجموعتين مقابل مجموعة (7-6 و4-6 و10-7) في مباراة استمرت 90 دقيقة.
على صعيد الفردي، منعت المصنفات أية مفاجآت جديدة حيث فازت المصنفة الثانية على البطولة الفرنسية كريستينا ملادنوفيك على التايلاندية بنجتارن بليبوش بمجمعتين دون رد (6-4 و6-4) في مباراة الـ120 دقيقة.
وفازت المصنفة الخامسة على البطولة السلوفاكية فيكتوريا كوزاموفا على الأميركية صوفي شانج بمجوعتين دون رد (6-3 و6-2) وحققت الروسية انستازيا زخاروفا فوزا سهلا على مواطنتها انستازيا زاخاروفا بمجموعتين دون رد (6-0 و6-1).

الإمارات
دبي
التنس
الحبتور
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:47
توقيع المذكرة بحضور فاهم القاسمي وناتالي كينيدي
ثقافة
مذكرة تفاهم بين «الرابطة الفرنسية بالشارقة» و«ليسيه فرانسيس الدولية»
اليوم 17:41
رئيس الوزراء العراقي يحضر احتفالية ذكرى النصر على داعش
عربي ودولي
العراق يخلّد ذكرى إعلان النصر على داعش
اليوم 17:32
بيليه يدعم نيمار
الرياضي
بيليه يدعم نيمار
اليوم 17:19
يورغ لانغه في منطقة الساحل (أرشيفية)
عربي ودولي
الإفراج عن أوروبي محتجز في الساحل الأفريقي منذ سنوات
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©