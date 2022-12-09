تألق «تيمبستا» وثنائية للنابودة وأورتيل وأوشي في أبوظبي



عصام السيد (أبوظبي)



تألق الجواد الناشئ «تيمبستا دورو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة زافير زياني، بصورة لافتة، حين اكتسح منافسيه في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:38:67 دقيقة، فيما حقق الثلاثي خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل، والفارس تاج أوشي ثنائية مستحقة، خلال السباق الرابع لمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وحقق النابودة وأورتيل وأوشي الفوز الأول عبر «ايه اف مصنف» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، بزمن قدره 2:18:27 دقيقة، فيما جاء الفوز الثاني عبر «ايه اف مقام» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:45:34 دقيقة.

وواصل المالك والمدرب خليفة مطر النيادي، مسلسل عروضه الجيدة حين أسرج الجواد «الحزيز» لفوز خاطف بقيادة سيف البلوشي في الشوط الأول لمسافة 2200 متر، على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مسجلاً 2:31:89 دقيقة.

ولمع بريق المدرب حمد المرر، من خلال انتصار جديد عبر الجواد «إي اس سوداني» لسالم علي مرشد المرر وقيادة أنطونيو فريزو، في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، مسجلاً 1:18:54 دقيقة.

ومنح «شجاع بينونة» لأبوظبي ريسنج، المدربة السودانية نسرين محجوب فوزاً جديداً، حين تفوق ببراعة بقيادة دين أونيل على منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:49:14 دقيقة.