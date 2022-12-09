منافسة ثلاثية في كأس الوثبة بمضمار العين



عصام السيد (العين)



يحتضن نادي العين للفروسية والرماية والجولف، السبت، أمسية سباقه الخامس لهذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط، جميعها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثالث الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل 500 ألف درهم، فيما تشارك فيه 83 خيلاً.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1800 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتتنافس فيه 11 خيلاً، تتقدمها المهرة غير المهزومة «مجيدة مسقط»، وينافسها «ايه اف مهير» الفائز في الشارقة، والقوي «الياس».

ويتصدر «إيجابي» ترشيحات الشوط الثاني المخصص للخيول عمر 4 سنوات على مسافة 1800 متر، وبمشاركة 15 خيلاً، وينافسه «حكيم العز» و«جوهر» صاحب الوصافة في العين هذا الموسم، إلى جانب «فهد الوثبة».

وفي الشوط الثالث تتنافس الخيول المهجنة الأصيلة على مسافة 1600 متر «تكافؤ»، ومن أبرزها «انتيمو»، وينافسه كل من «يورمان»، و«جولدن كلايم».

ويتنافس «قيصر هوران»، و«مروان الوثبة»، و«جاب عسكري»، و«زيدان الوثبة»، في رابع أشواط الأمسية الذي تم تخصيصه لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً عمر 3 سنوات فقط.

وتسعي «ماسكوت الموري» لتكرار فوزها الذي حققته الأسبوع الماضي على ذات المسافة والمضمار، حين تخوض تحدي الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، ومن ضمن أقوى المنافسين «ايه اف رمز»، و«عهد الخالدية الثاني».

ويتنافس في الشوط السادس الذي تم تخصيصه لمسافة 1000 متر، بمشاركة 13 خيلاً عمر 4 سنوات وما فوق، أبرزها «ايه اف نافذ» صاحب المركز الثاني الأسبوع الماضي في العين، وينافسه «آر بي سراب» الذي سبق أن حقق مركز الوصافة في العين هذا الموسم وهناك «حمدان الغربية».

وتختتم الأمسية بشوط تم تخصيصه لمسافة 1000 متر «تكافؤ»، وتتنافس فيه 7 خيول عمر 4 سنوات فما فوق، أبرزها «سراج» صاحب المركز الأول في آخر ظهور له في العين هذا الموسم، وينافسه بقوة «ايه اف حجيج، إلى جانب «جاب العفريت».