غنتوت وأبوظبي يفتتحان «دولية الإمارات للبولو»



غنتوت (الاتحاد)



تنطلق «السبت» بطولة الإمارات الدولية للبولو في «نسختها الـ22»، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 3 فرق هي غنتوت وأبوظبي ولامار.

ويلتقي في الافتتاح غنتوت «حامل اللقب» وأبوظبي في «ديربي» خاص بين الشقيقين، فيما يلعب الاثنين غنتوت مع لامار، ويختتم الدور التمهيدي الأربعاء بلقاء أبوظبي ولامار، وتقام المباراة النهائية 17 ديسمبر الجاري.

وتسجل البطولة معدل «10-12 هانديكاب»، لتكون ضمن البطولات القوية على مدار الموسم المحلي، في ظل مشاركة نخبة من اللاعبين المواطنين والأجانب، كما رصد النادي جوائز قيمة للبطل والوصيف.

وجاء الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بفندق جنة برج السراب في أبوظبي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وناصر الشامسي عضو مجلس إدارة نادي غنتوت كابتن فريق غنتوت، وأسامة شروف نائب الرئيس - المبيعات والتسويق لفنادق ومنتجعات جنة، «الراعي الفندقي لنادي غنتوت»، وعدد من اللاعبين المشاركين في البطولة.

ونقل سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس نادي غنتوت، تحيات سمو رئيس النادي، مهنئاً القيادة الرشيدة بذكري الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، متمنياً المزيد من الخير والنماء والرخاء والازدهار لمسيرة الإمارات، في ظل رؤية القيادة الرشيدة.

وقال: يسعدنا وبناء على توجيهات ومتابعة واهتمام سمو رئيس النادي الحرص على تنظيم تلك البطولة السنوية التي بلغت عامها الـ22، وسط مشاركة متميزة من اللاعبين البارزين، متمنين التوفيق لكل الفرق والنجاح للبطولة والحفل الختامي لها.

ورفع خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أسمي التهاني إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية، وإمارات السلام والمحبة تعانق السماء، من خلال رؤية القيادة لمواصلة الصدارة والريادة، حيث تأتي البطولة تحت شعار «نحن الإمارات 2031»، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي خططت لمرحلة جديدة في مسيرة إمارات الخير والمستقبل.

وأضاف: برنامج الحفل الختامي للبطولة يوم 17 ديسمبر يبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر، بفتح أبواب النادي لدخول عشاق البولو بالمجان، مع بدء البرامج الترفيهية والتراثية، وانطلاقة فعاليات برامج ألعاب الأطفال بالمنطقة المخصصة لهم، وعرض القفز الحر بالمظلات، بمشاركة أبطال الإمارات.

وقال: المباراة النهائية للبطولة ستكون مسك الختام بحضور راعي الحفل بعزف النشيد الوطني، مع اصطفاف اللاعبين المشاركين في المباراة الختامية لتحديد المركزين الأول والثاني، وبعدها يتم تتويج الفرق المشاركة والحكام وتكريم الرعاة، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد البولو، ومجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، وغنتوت لتجهيزات الفروسية، ونادي تراث الإمارات، والسحب على تذاكر الدخول المجانية المقدمة للجمهور وتسليم الجوائز لأصحابها.