ماجد ناصر: أتوقع فوز المغرب على البرتغال



مراد المصري (دبي)



توقع ماجد ناصر، حارس منتخبنا وشباب الأهلي، أن يتمكن منتخب المغرب من التفوق على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم، واصفاً ما يحققه «أسود الأطلس» بالفخر لجميع العرب.

وشدد ماجد ناصر خلال حديثه لـ«الاتحاد»، على أن فوز المغرب على إسبانيا، ومسيرته في البطولة، يؤكدان أنه في كرة القدم لا يوجد مستحيل، وقال: ما يحققه «أسود الأطلس» هو الواقع، ويجب أن ندرك أنه قادر على تخطي البرتغال، هكذا أرى المواجهة المقبلة، ربما المغرب ليس عنده لاعب فردي مثل كريستيانو رونالدو، لكنه يملك روح الفريق الواحد.

وأشار الحارس صاحب المسيرة الحافلة، إلى أن المدرب وليد الركراكي نجح في غرس الثقة في نفوس اللاعبين، واستخراج أفضل ما لديهم، وقال: ما شاهدناه في المباريات التي خاضها المغرب، رأينا فيه الصبر والتحدي، وهو أمر نفتخر به، ولذلك احتفلنا بشكل كبير بعد تفوقه على إسبانيا، ونتمنى أن يتكرر الأمر مرة أخرى أمام البرتغال، وثقتنا بهم كبيرة للغاية ليس فقط باللاعبين ولكن بالجميع.

وعلى صعيد تفوق المنتخبات الآسيوية التي حققت نتائج وانتصارات بارزة في المونديال، ومدى تأثير ذلك على «الأبيض»، سواء من حيث تطور المنافسين له في القارة، قال: أرى الأمر محفزاً من أجل أن نعود إلى مستوانا، ونحتاج إلى من يوجه المنتخب إلى المسار الصحيح، عندنا المواهب واللاعبون وقادرون على أن نكون أفضل.

وأضاف: عندما ننظر للدوري السعودي نجد عدداً من اللاعبين الأجانب يلعبون في منتخبات مشاركة بكأس العالم، وهو ما نفتقده في «دورينا»، حيث إن جودة الأجانب من شأنها أن ترفع من إيقاع اللعب، وبالتالي تطور اللاعب المواطن، وأرى أن هذا الأمر سيعود في الفترة المقبلة بفضل الاهتمام والرعاية من القيادة بالقطاع الرياضي.