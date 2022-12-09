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النني يدعم المغرب ويصف أداءه بالممتع

النني يدعم المغرب ويصف أداءه بالممتع
9 ديسمبر 2022 10:20

معتصم عبدالله (دبي)

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خيمت أجواء ربع نهائي «مونديال 2022»، والمواجهة المرتقبة بين المغرب والبرتغال، بجانب مباراة فرنسا وإنجلترا، على المشهد الإعلامي لانطلاقة بطولة «كأس سوبر دبي» التي تجمع أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، وليون الفرنسي، وليفربول، وميلان الإيطالي.
وأكد المصري محمد النني نجم أرسنال، دعمه لمنتخب المغرب في «المونديال»، مشيداً في الوقت ذاته بالظهور الإيجابي للمنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم، وقال النني في تصريحات أعقبت فوز ناديه على ليون الفرنسي 3-0 في افتتاح «كأس سوبر دبي» على استاد آل مكتوم بنادي النصر: «المنتخبات العربية قدمت مستويات جيدة في المونديال، مستمتعون بأداء المغرب ونقف خلفه في المباراة المقبلة».
وأثنى النني على حفاوة الاستقبال الذي وجده في الإمارات ودبي، حيث يقيم «المدفعجية» معسكراً إعدادياً، بالتزامن مع فترة التوقف الحالي للمنافسات الأوروبية، وأضاف «نشعر بالسعادة للتواجد وسط جماهيرنا العربية، والمشاركة في بطولة قوية تسهم في دعم إعداد الفريق لاستئناف المنافسات»، لافتاً إلى أن الحديث عن المنافسة على لقب الدور الإنجليزي لا يزال مبكراً.
في المقابل، علق الفرنسي لوران بلان مدرب ليون على مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام إنجلترا في ربع نهائي المونديال، وقال «أتوقع مباراة قوية ومفتوحة من المنتخبين اللذين يملكان عناصر مميزة، ولديهما إمكانات كبيرة الأمر الذي يضمن مباراة ممتعة للجماهير».
وحول خسارة ليون مباراته الأولى في «سوبر دبي» أمام أرسنال 0-3، قال بلان «في بعض الأوقات عليك أن تتقبل الأوقات الصعبة، ونوعية هذه المباريات مفيدة، في إطار الإعداد للعودة للعب التنافسي».
وجدد لوران بلان الإشادة بظروف الإقامة المميزة لناديه خلال معسكره الحالي في دبي، بجانب ظروف الطقس المثالية التي تساعد في الوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

الإمارات
دبي
محمد النني
لوران بلان
المغرب
البرتغال
أرسنال
ليفربول
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