سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»

مراد المصري (دبي)



توقع ميكائيل سيلفيستر، لاعب منتخب فرنسا وأرسنال ومانشستر يونايتد سابقاً، أن تكون مباراة منتخب بلاده ونظيره الإنجليزي متكافئة إلى درجة كبيرة، مؤكداً أن أفضل أداء فردي للاعب شاهده في كأس العالم، كان لزميله زين الدين زيدان أمام البرازيل في «نسخة 2006».

وجاء حديث سيلفيستر لـ«الاتحاد»، قبل مواجهة خاصة بالنسبة له، لأنه قضى سنوات طويلة في الملاعب الإنجليزية، ومثل «الديوك»، ولعب «مونديال 2006»، وقال: قضيت 11 عاماً من مسيرتي في الدوري الإنجليزي، وما زلت أتابع مانشستر يونايتد وأرسنال، إنها مباراة متقاربة للغاية ومتكافئة بين المنتخبين على الصعيد الفردي والجماعي، وربما نشهد تسجيل هدف أو اثنين فقط، مع إحرازها من الكرات الثابتة، وفي ظل التكافؤ المتوقع، ربما تذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وأضاف: المباراة أشبه بنهائي مبكر بين المنتخبين، من يغادر سيذهب إلى المنزل، فيما تكون نقطة بناء زخم نحو محاولة تحقيق اللقب لمن يحقق الفوز، وشخصياً بالطبع أشجع منتخب بلدي فرنسا، وأتمنى أن ينتزع الفوز.

وشدد سيلفيستر على الدور الكبير الذي قام به منتخب فرنسا للتعامل مع الغيابات، وقال: افتقد الفريق نجوماً بارزين، قبل انطلاق البطولة، مثل بول بوجبا، وكانتي، وكريم بنزيمة وغيرهم، إلا أن الفريق أظهر جودة ممتازة، وهناك تفاؤل لكن يجب الحذر من إنجلترا.

وأضاف: أعتقد أن منتخب «الأسود الثلاثة» قام بعمل رائع في بناء المواهب والتركيز على الأكاديميات في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب استقطاب مدربين ولاعبين أجانب بجودة عالية في الدوري، حتى إن صعوبة الدوري تجعل اللاعبين الإنجليزيين يواجهون منافسة لحجز مكانهم في تشكيلة فرقهم، مما انعكس على وجود خيارات لاعبين متميزين.

ولأنه مدافع وكيف يجد الجميع صعوبة في إيقاف الفرنسي كيليان مبابي، قال: لن أبوح بسر كيفية إيقافه للمنافسين، وهو صاحب أداء ممتاز لا يقوم بحركة واحدة فقط، من خلال الجري بالكرة، والاعتماد على السرعة فقط، ولكنه يعرف كيف يراوغ ويسجل بدقة.

وبمقارنة بين مبابي وهنري الذي رافقه في أرسنال وفرنسا، قال: ربما هناك تشابه نوعاً ما في موقعيهما في الملعب، والكيفية التي يقطعان بها من الجهة اليسري والتسديد بالقدم اليمنى، هنري بدأ بهذا المركز أيضاً، لكنه لاحقاً أصبح يلعب في المركز رقم 9 بالملعب، وأتوقع أن نرى مبابي في هذا المركز في سنوات لاحقة، لكنه في الوقت الحالي يقوم بالمطلوب منه بالجهة اليسري، إلى جانب انسجامه مع جيرو وجريزمان.

ورداً على تصريحات المدرب جوزيه مورينيو التي وصف فيها أداء ليونيل ميسي أمام أستراليا بأنه أفضل أداء فردي للاعب في تاريخ المونديال، قال: بالنسبة لي أروع أداء شاهدته بعيني من زميلي زين الدين زيدان في مباراة فرنسا والبرازيل عام 2006، كنت أجلس على مقاعد البدلاء وأقول يا للعجب، إنه أداء ومباراة لا يمكن نسيانها منه.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن أرسنال قادر على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في حال واصلوا التركيز والإيمان بأنفسهم، رغم الإصابة التي تعرض لها المهاجم جابرييل جيسوس وتبعده عن «المدفعجية».