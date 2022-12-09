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«أندية المحترفين» تتجنب مفاجآت «الكأس الأغلى»

«أندية المحترفين» تتجنب مفاجآت «الكأس الأغلى»
9 ديسمبر 2022 10:00

معتصم عبدالله (دبي)


تجنبت أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، مفاجآت الدور الأول في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بعدما نجح 12 من أصل 13 في التأهل إلى دور الـ16، بجانب الشارقة «حامل اللقب» والمتأهل مسبقاً، فيما مثل خروج الوحدة الاستثناء الوحيد بخسارته أمام شباب الأهلي 0-1 في أبرز مواجهات الدور الأول.
وضمنت 4 من أصل 17 نادياً لدوري الأولى، التأهل إلى دور ال16، بالفوز في المواجهات المباشرة أمام المنافسين من «الهواة»، وضمت القائمة الإمارات بتخطيه الرمس 5-0، والفجيرة على حساب حتا 2-1، والحمرية أمام التعاون 2-1، وجلف أف سي بفوزه على فرسان هسبانيا 2-0.
ومنح التعديل الجديد لنظام «البطولة الأغلى»، في ظل مشاركة 17 نادياً، في المرحلة الأولى «دور ال 32»، ل«الكأس الأغلى» في الموسم الحالي، الفرصة أمام ضمان مشاركة 4 أندية على الأقل في ثمن النهائي ممثلين ل«الهواة» للمرة الأولى على مدار أكثر من عقد كامل منذ موسم 2010- 2011، والذي شهد مشاركة أندية دوري الدرجة الأولى «أ» و«ب» في الدور الأول للكأس الأغلى.
ويشهد الدور «ثمن النهائي» الذي يقام من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب أيضاً مواجهات مرتقبة، تجمع الشارقة «حامل اللقب» بضيفه النصر، وجلف أف سي مع الجزيرة، والحمرية مع عجمان، واتحاد كلباء مع البطائح، والظفرة مع بني ياس، والفجيرة مع الوصل، والإمارات مع شباب الأهلي، رخورفكان مع العين.
وأقيمت 15 مباراة في الدور الأول لـ«كأس رئيس الدولة» على مدار 5 أيام، شهدت 13 مباراة الحسم في الوقت الأصلي، فيما امتدت مباراتا الفجيرة وحتا 2-1، وبني ياس ومصفوت 2-1 للأشواط الإضافية، وغاب في المقابل حسم التأهل من ركلات الترجيح عن مشهد مباريات الدور الأول.
وسجلت الفرق المتبارية 55 هدفاً في الدور الأول للبطولة الأغلى، وجاءت الحصيلة الأكبر من الأهداف في مباراة اتحاد كلباء والذيد التي انتهت بفوز «النمور» 6-2، فيما تكررت نتيجة الفوز بـ5-0 في مباراتي الإمارات وضيفه الرمس، والنصر على حساب سيتي، وجاءت الحصيلة التهديفية الأقل بفوز شباب الأهلي على ضيفه الوحدة بهدف المدافع وليد عباس في الدقيقة 70.
وتناوب 45 لاعباً على تسجيل أهداف الدور الأول للبطولة الأغلى، وفرض البرازيلي دياجو دا سيلفا قائد «الصقور» أفضليته على صدارة قائمة هدافي البطولة، بتسجيله 4 أهداف «سوبر هاتريك»، في مباراة فريقه أمام ضيفه الرمس 5-0، فيما تساوى 7 لاعبين في تسجيل هدفين، أبرزهم البرازيلي فيرناندو جابريل مهاجم الحمرية، وصاحب هدفي تأهل فريقه أمام مضيفه التعاون 2-1، والسنغالي محمد ديوب الذي قاد جلف أف سي إلى تأهل تاريخي على حساب فرسان هسبانيا 2-0.

7 لاعبين غير مواطنين في تشكيلة «سيتي»

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خالف سيتي لوائح البطولة خلال مباراته أمام النصر 0-5، بسبب مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً، حسب قرار لجنة الانضباط التي أبقت على نتيجة خسارة الفريق القادم من دوري الأولى بخماسية نظيفة.
وأشرك سيتي في الشوط الأول لمباراته أمام «العميد» 7 لاعبين بدلاً من 6 من فئات الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة، وضمت التشكيلة التي استهل بها الفريق المباراة الثلاثي يحيي صالح، عبدالله المصري، عبدالرحمن عبدالله «مواليد الدولة»، والثنائي الأجنبي نياني باندا، موريسيو نيكولاس، والثنائي المقيم خليل حسن، أديبا جيمس.

 

دور الـ16

الشارقة - النصر
جلف أف سي - الجزيرة
الحمرية - عجمان
اتحاد كلباء - البطائح
الظفرة - بني ياس
الفجيرة - الوصل
الإمارات - شباب الأهلي
خورفكان - العين

كأس رئيس الدولة
الشارقة
الوحدة
شباب الأهلي
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