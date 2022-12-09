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الرياضي

رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»

رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
9 ديسمبر 2022 09:11

 
برلين (د ب أ)


أكد المدافع البرازيلي السابق جونيور أنه ينبغي على كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، أن يدرك أن «الحياة متقلبة، ولا تمضي بوتيرة واحدة بالنسبة للجميع»، وأن يتقبل أنه ربما لا يصبح لاعباً أساسياً في صفوف منتخب بلاده.

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ونفى رونالدو أن يكون قد هدد بالرحيل عن معسكر المنتخب البرتغالي في مونديال قطر، بعدما قرر فرناندو سانتوس، مدرب الفريق، إبقاءه على مقاعد البدلاء، خلال الفوز الساحق لفريقه على سويسرا 6 -1 بدور الـ16، قبل أن يدفع به في الدقيقة 73.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد رونالدو من القائمة الأساسية لمنتخب البرتغال، خلال إحدى مباريات البطولات الكبرى منذ عام 2008.
وأشاد جونيور الذي شارك في 74 في مباراة مع المنتخب البرازيلي وخاض نسختين لكأس العالم، بقرار سانتوس خلال المواجهة أمام سويسرا.
وقال جونيور في تصريحات لوكالة «ستاتس بيرفورم» «ينبغي أن يكون لديك الشجاعة لوضع كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، والمدرب فعل ذلك».
وأشار «من الطبيعي أن الوقت يمر للجميع، كريستيانو سيفهم ذلك بأفضل طريقة، حتى يتمكن من الاستمرار في الاحترام الكبير الذي يكنه زملاؤه له».
وأكد جونيور «إنه اللاعب الرئيسي في صفوف منتخب البرتغال في آخر عشرة أعوام، بالنظر فقط إلى كل شيء حققه الفريق البرتغالي قبله وبعده، ولكن الحياة متقلبة ولا تمضي بوتيرة واحدة».

جونيور
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