زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»



باريس (أ ف ب)

عاد الألماني ألكسندر زفيريف إلى الملاعب للمرة الأولى، منذ تعرضه لإصابة قوية في الكاحل، خلال نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمام الإسباني رافايل نادال في يونيو الماضي.

وظهر زفيريف، «25 عاماً»، في كأس الدرعية السعودية الاستعراضية، حيث هزم النمساوي دومينيك تيم، بعد شوطي كسر التعادل 10-8 و10-7، ثم خسر زفيريف المصنف الـ12 عالمياً أمام الروسي دانييل مدفيديف 6-4 و6-0.

وغادر زفيريف، الفائز بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، ملعب «فيليب شاترييه» في بطولة رولان جاروس في يونيو على كرسي متحرك، وخضع لجراحة لإصلاح الأربطة الممزقة في كاحله الأيمن، وغاب بعد ذلك عن بطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة، وجاءت العودة بكأس ديفيس في سبتمبر قصيرة عندما انسحب زفيريف، بعد تعرضه لـ«ألم شديد».