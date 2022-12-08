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راموس.. «الموهبة المرعبة»

جونزالو راموس
9 ديسمبر 2022 01:40

رضا سليم (دبي)

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خطف المهاجم البرتغالي جونزالو راموس «الأضواء»، بعدما سجل أول «هاتريك» في «مونديال 2022» أمام سويسرا، وقادت «برازيل أوروبا» للصعود إلى ربع النهائي، وتحول راموس إلى نجم الشباك في البطولة، بعدما سحب البساط من تحت أقدام كريستيانو رونالدو، حيث كان «البديل» الناجح الذي دفع به المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس، ليكتب صفحة جديدة في مسيرته بأكبر حدث عالمي.
وسجل راموس والذي وصفه رواد التواصل الاجتماعي بـ «الموهبة المرعبة»، 7 أهداف في 5 مباريات دولية، وتغنى موقع «المونديال» على «تويتر» بأهداف اللاعب، خاصة الأول الذي جاء بتسديدة صاروخية في الزاوية الضيقة.
وأشارت تقارير أن البرتغالي الشاب «21 عاماً» أصبح أصغر لاعب يسجل ثلاثية في مباراة، ضمن دور خروج المغلوب في كأس العالم، بعد «الأسطورة بيليه»، الذي يحتفظ بلقب أصغر لاعب في تاريخ «المونديال» يسجل «هاتريك» في مباراة واحدة، بعمر 17 عاماً و244 يوماً، وذلك في مرمى فرنسا بمونديال السويد عام 1958.
ويعد راموس أول لاعب يسجل «هاتريك» في أول مشاركة له بكأس العالم، منذ أن سجل المهاجم الألماني ميروزلاف كلوزه عام 2002، إضافة إلى أنه أول لاعب يحرز ثلاثية في الأدوار الإقصائية، منذ أن فعلها التشيكي توماس سكوهار في عام 1990.
وشارك راموس، مهاجم بنفيكا البرتغالي، للمرة الأولى مع الفريق الأول في يوليو 2020، ولعب بديلاً في الشوط الثاني أمام أفيس، وخرج من المباراة برقم قياسي، كأول لاعب يهز الشباك مرتين في ظهوره الأول مع كبار بنفيكا منذ العام 1998، ويرشحه الجميع ليكون خليفة رونالدو.
وخطف المهاجم الأنظار بانفجار موهبته مع عملاق الكرة البرتغالية هذا الموسم، تحديداً بعد السماح بانضمام المهاجم الأوروجوياني داروين نونييز إلى ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، لينفرد بدور البطولة في النصف الأول من الموسم، بتسجيل 14 هدفاً، واقتناص تأشيرة التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المجموعة الحديدية التي ضمت باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، ومكابي حيفا.
ومن المنتظر أن ترتفع القيمة السوقية للاعب بعد «الهاتريك»، والتألق مع منتخب بلاده، وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» من 675 ألف يورو في 2020، إلى 24 مليون يورو في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع سعر اللاعب مجدداً بعد انتهاء المونديال.
ويضع بنفيكا شرطاً جزائياً في عقده الذي ينتهي عام 2025 بقيمة 120 مليون يورو، بينما يبدي مانشستر يونايتد اهتماماً بالتعاقد معه.

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