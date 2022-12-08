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أرسنال يفتتح «كأس سوبر دبي» بثلاثية أمام ليون

أرسنال يفتتح «كأس سوبر دبي» بثلاثية أمام ليون
8 ديسمبر 2022 22:11

 
معتصم عبدالله (دبي)

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افتتح أرسنال الإنجليزي مشواره في كأس سوبر دبي، بالتفوق على ليون الفرنسي 3-0، في المواجهة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، بحضور 7451 مشجعاً، في المواجهة الأولى، ضمن البطولة التي تقام بمشاركة 4 فرق، وتضم أيضاً ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي.
وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، بعدما افتتح البرازيلي جابرييل ماجاليس التسجيل مبكراً لـ«المدفعجية» من رأسية في الدقيقة 19، مستفيداً من ركلة ركنية، وأضاف إيدي نكيتياه الهدف الثاني في الدقيقة 33 من مرتدة سريعة، قبل أن يؤكد لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا على تفوق فريقه، بإضافة الهدف الثالث، إثر تسديدة بيسراه من خارج المنطقة في الدقيقة 39.
وأدار المباراة طاقم تحكيم إماراتي قاده عادل النقبي «ساحة»، وطلال راشد «مساعد أول»، وسعيد المرزوقي «مساعد ثانٍ»، وأحمد عيسى درويش «حكم رابع».
وحصد أرسنال 4 نقاط في مباراته الأولى، بعدما أضاف نقطة جديدة بتفوقه على ليون في «ركلات الترجيح» بنتيجة 2-1.
وتشهد نهاية المباريات خوض الفرق المتبارية لركلات الترجيح بغض النظر عن النتائج، وحسب نظام البطولة ينال الفائز ثلاث نقاط، مقابل نقطتين لكل فريق في حال انتهاء المباراة بالتعادل، إضافة إلى نقطة تضاف إلى رصيد الفائز بركلات الترجيح، والتي تعقب نهاية كل مباراة، فيما يتوج الفريق الأكثر نقاطاً بـ«كأس سوبر دبي 2022».
وتتواصل البطولة بمواجهة ليون وليفربول يوم الأحد، فيما يلتقي أرسنال وميلان 13 ديسمبر، ويُسدل الستار على البطولة بلقاء ليفربول وميلان 16 ديسمبر.

دبي
أرسنال
ليون
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ليفربول
نادي النصر
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