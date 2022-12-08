اكتمال عقد دور الـ16 لكأس رئيس الدولة



معتصم عبدالله (دبي)



أكمل العين وبني ياس وعجمان وخورفكان عقد ثمن نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، في ختام الدور الأول «دور الـ32»، بتفوق «الزعيم» على دبا 4-0، وتجاوز «السماوي» عقبة مصفوت 2-1 بعد التمديد، وفاز «البرتقالي» على العربي 3-0، و«النسور» على العروبة 3-1.

وضرب العين موعداً في «دور الـ16» مع خورفكان، فيما يحل بني ياس ضيفاً على الظفرة، ويلعب عجمان مع الحمرية.

وانتظر «الزعيم» حتى الدقيقة 47، لينجح في تسجيل الهدف الأول أمام ضيفه «النواخذة»، عن طريق لابا كودجو من ضربة جزاء، قبل أن يضيف «البديل» كايو كانيدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 75 و84، وأحرز إريك جورجنيس الهدف الرابع في الدقيقة 87.

في المقابل، احتاج «السماوي» إلى لعب شوطين إضافيين أمام ضيفه مصفوت، لينجح في انتزع بطاقة التأهل بفوز صعب 2-1، وافتتح المدافع خالد الهاشمي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 4، وأدرك جويل أودينكا التعادل لمصفوت في الدقيقة 28، قبل أن ينجح «البديل» أحمد ربيع في تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 115، بعدما أكمل فريقه المباراة بتسعة لاعبين، في ظل طرد سيل سوزا في الدقيقة 84 وسواريز في الدقيقة 116.



دور الـ16

الشارقة - النصر

جلف أف سي - الجزيرة

الحمرية - عجمان

اتحاد كلباء - البطائح

الظفرة - بني ياس

الفجيرة - الوصل

الإمارات - شباب الأهلي

خورفكان - العين