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الرياضي

«السيتي» يتدرب في أبوظبي وسط أجواء رائعة

«السيتي» يتدرب في أبوظبي وسط أجواء رائعة
8 ديسمبر 2022 21:34

مصطفى الديب (أبوظبي)


أكد رياض محرز، نجم الجزائر ومانشستر سيتي، أن منتخب المغرب قادر على تخطي البرتغال، والتأهل إلى نصف نهائي المونديال، وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» على هامش تدريبات السيتي في أبوظبي: المنتخبات العربية ظهرت بمستوى متميز للغاية، والمغرب رائع، ومن وجهة نظري أرى أنه يمكنه الفوز على البرتغال عندما يلتقي المنتخبان في دور الثمانية يوم السبت المقبل، والوصول إلى نصف نهائي «مونديال 2022».
وأضاف: لا يمكن التوقع بطرفي نهائي النسخة الحالية من كأس العالم أو البطل، لأنه يوجد أكثر من منتخب متميز، ويمكنه الوصول إلى المباراة الختامية، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة تكشف عن أسرار البطولة الصعبة.

 

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وقال محرز: لو كان الجزائر في البطولة لأدى بصورة مشرفة أيضاً، ولكن مع كل أسف واجهنا «سوء حظ» غريب في المباراة الختامية للتصفيات، وعلينا نسيان الأمر، والتفكير في المستقبل، حتى يعود المنتخب أقوى من الأول.
ورفض نجم «السيتي» اختيار لاعب بعينه على أنه الأفضل في «المونديال»، وقال: هناك أكثر من لاعب لفت إليه الأنظار ومن الصعب تفضيل لاعب على الآخر.
وانتقل محرز للحديث عن مانشستر سيتي، مؤكداً أن «القمر السماوي» قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا، في ظل القوة التي يتمتع بها الفريق والظهور بمستوى متميز.
على جانب آخر، خاض مانشستر سيتي تدريباً أمس على ملعب «فندق قصر الإمارات» بالعاصمة أبوظبي، في بداية معسكر الفريق، استعداداً لاستئناف «البريمير ليج»، وقاد التدريبات الإسباني بيب جواريولا المدير الفني بمشاركة النجوم الكبار منهم النرويجي هالاند الذين حظوا بحفاوة كبيرة.
وخطف الهداف هالاند الأنظار إليه بقوة، وسط حضور الجماهير من مدرسة «السيتي» في أبوظبي، حيث حرص الكثيرون على التقاط الصور التذكارية معه، وكذلك مع النجوم الآخرين، والمدرب جواردويلا الذي نال حفاوة أيضاً خلال التدريب.

أبوظبي
قصر الإمارات
مانشستر سيتي
رياض محرز
إيرلينج هالاند
المغرب
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كأس العالم 2022
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