الجمعة 9 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شرطة أبوظبي تُطلق مبادرة «شجع بروح رياضية»

شرطة أبوظبي تُطلق مبادرة «شجع بروح رياضية»
8 ديسمبر 2022 21:09

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «شجع بروح رياضية»، لتوعية مشجعي كرة القدم في مواقع مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في أبوظبي والعين والظفرة وذلك ضمن جهودها الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وتوفير الأجواء الملائمة للاستمتاع بالأحداث الرياضية وغيرها من الفعاليات الترفيهية.
وحثت الجمهور على التحلي بالروح الرياضية، والتشجيع بأسلوب راقٍ وحضاري، بعيداً عن أشكال التعصب وعن المشاحنات، مع الالتزام بالقوانين واحترام عادات وتقاليد الإمارات.
ووزع قسم الشرطة السياحية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي كتيبات توعية بـ6 «لغات» تضمنت نصائح وإرشادات بأهم القوانين وأرقام التواصل لرفع مستوى وعي الجمهور وتقديم الإرشادات حول أهمية التحلي بروح التشجيع الحضاري طيلة فترة المباريات، واتباع القوانين والإجراءات الأمنية، حفاظاً على أمن وسلامة وراحة الجميع، وللاستمتاع بمشاهدة اللقاءات الكروية بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
العين
الظفرة
كأس العالم 2022
مونديال 2022
آخر الأخبار
«أندية المحترفين» تتجنب مفاجآت «الكأس الأغلى»
الرياضي
«أندية المحترفين» تتجنب مفاجآت «الكأس الأغلى»
اليوم 10:00
أرشيفية
عربي ودولي
فرق الإطفاء تكافح حريقاً في ضواحي موسكو
اليوم 09:55
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
الرياضي
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
اليوم 09:49
جيريمي هانت وزير المالية في بريطانيا
عربي ودولي
لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست
اليوم 09:34
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
الرياضي
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
اليوم 09:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©