الجمعة 9 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

طاقم تحكيم الإمارات مستمر في «مونديال 2022»

طاقم تحكيم الإمارات مستمر في «مونديال 2022»
8 ديسمبر 2022 19:39

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


يواصل طاقم تحكيمنا الوطني، بقيادة الدولي محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، ومساعديه محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، التواجد في نهائيات كأس العالم 2022، الذي يستعد لانطلاقة مباريات الدور ربع النهائي بمشاركة 8 منتخبات تشمل البرازيل، والأرجنتين، وفرنسا، وإنجلترا، وكرواتيا، وهولندا، والمغرب، والبرتغال.
وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» تقليص عدد الحكام المتواجدين في كأس العالم، قبل انطلاق دور ربع النهائي حتى نهاية البطولة التي يُسدل الستار عليها 18 ديسمبر الجاري.
وأدار طاقمنا الدولي مباراتين في الدور الأول بمستوى متميز، جمعت الأولى إسبانيا وكوستاريكا «7- صفر»، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، وقاد طاقمنا في مباراته الثانية مواجهة صربيا والكاميرون 3-3 في المجموعة السابعة، في انتظار الظهور الثالث في دور الثمانية.
وستكون المباراة المقبلة الرابعة في سجل مواجهات المونديال لطاقمنا الحالي، بعد ظهوره الأول في مونديال روسيا 2018.

الإمارات
محمد عبدالله حسن
قطر
مونديال 2022
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
«أندية المحترفين» تتجنب مفاجآت «الكأس الأغلى»
الرياضي
«أندية المحترفين» تتجنب مفاجآت «الكأس الأغلى»
اليوم 10:00
أرشيفية
عربي ودولي
فرق الإطفاء تكافح حريقاً في ضواحي موسكو
اليوم 09:55
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
الرياضي
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
اليوم 09:49
جيريمي هانت وزير المالية في بريطانيا
عربي ودولي
لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست
اليوم 09:34
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
الرياضي
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
اليوم 09:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©