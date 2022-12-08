طاقم تحكيم الإمارات مستمر في «مونديال 2022»



معتصم عبدالله (دبي)



يواصل طاقم تحكيمنا الوطني، بقيادة الدولي محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، ومساعديه محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، التواجد في نهائيات كأس العالم 2022، الذي يستعد لانطلاقة مباريات الدور ربع النهائي بمشاركة 8 منتخبات تشمل البرازيل، والأرجنتين، وفرنسا، وإنجلترا، وكرواتيا، وهولندا، والمغرب، والبرتغال.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» تقليص عدد الحكام المتواجدين في كأس العالم، قبل انطلاق دور ربع النهائي حتى نهاية البطولة التي يُسدل الستار عليها 18 ديسمبر الجاري.

وأدار طاقمنا الدولي مباراتين في الدور الأول بمستوى متميز، جمعت الأولى إسبانيا وكوستاريكا «7- صفر»، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، وقاد طاقمنا في مباراته الثانية مواجهة صربيا والكاميرون 3-3 في المجموعة السابعة، في انتظار الظهور الثالث في دور الثمانية.

وستكون المباراة المقبلة الرابعة في سجل مواجهات المونديال لطاقمنا الحالي، بعد ظهوره الأول في مونديال روسيا 2018.