نجوم العالم في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، عن مشاركة نخبة من ألمع نجوم الجولف في العالم في البطولة التي تقام على مدار 4 أيام بين 19 و22 يناير على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس.

ويلعب شيموس باور للمرة الأولى في سلسلة رولكس، ويشارك تايرل هاتون حامل لقب البطولة السابق في 2021، ورايان فوكس الفائز بلقب جولة دي بي وورلد ثلاث مرات، وفرانشيسكو موليناري حامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2018، والنجم الصاعد سيب ستراكا.

وقبل انطلاق البطولة، تقام بطولة (كأس البطل) حيث يتنافس شيموس الفائز مرتين بلقب رابطة لاعبي الجولف المحترفين الأميركية، وشريكه هاتون في فريق بريطانيا وأيرلندا، ضد ستراكا وموليناري اللذين يشكلان معاً فريق قارة أوروبا.

يعود رايان فوكس، بعد الفوز بلقبين هذا العام والحلول في المركز الثاني في جولة دي بي وورلد، إلى منافسات بطولة أبوظبي إتش إس بي سي المرموقة التي انضمت إلى أجندة بطولات الجولف العالمية منذ انطلاقتها الأولى في عام 2006؛ حيث تقام للعام الثاني على التوالي على أرض ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس، الوجهة الرياضية والترفيهية الأبرز في الشرق الأوسط.



من جانبه قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نشعر بالفخر لعودة أولى بطولات سلسلة رولكس إلى ياس لينكس أبوظبي، حيث شكّلت فعالية 2022 بدايةً رائعةً استعداداً لانطلاق المرحلة الجديدة من بطولتنا؛ ونحن على ثقة أن نسخة عام 2023 ستكون أفضل بجميع المقاييس».

وأكد العواني أن نقل البطولة إلى جزيرة ياس لينكس وتحديداً إلى ملعب ياس لينكس أضفى المزيد من التميز والإبهار التنظيمي لمسيرة البطولة، ما ساعد على تقديم نسخة استثنائية مطلع العام 2022، خصوصا وأنها تقام في جزيرة ياس الوجهة السياحية العالمية.

ورحب العواني بجميع اللاعبين المشاركين في البطولة المرموقة متمنياً التوفيق للجميع، وقضاء أفضل وأمتع الأوقات في أبوظبي وتحديداً في جزيرة ياس الوجهة الرئيسية للترفيه والاستجمام والأعمال، والتي تشكّل أحد العناصر المحورية التي تدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية لعام 2030. والتي توفر مزيجاً فريداً يجمع مقومات الضيافة المميزة والعديد من مرافق الترفيه والراحة والمتعة الحائزة على جوائز مرموقة، ما يضمن لعشاق الجولف ومتابعي البطولة الاستمتاع بتجربة استثنائية سواء عند الحضور المباشر في الملعب أو خلال المتابعة التلفزيونية من جميع أنحاء العالم.

ومن جهته، قال اللواء م الطيار عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «نحتفي ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في ياس لينكس، إلى جانب جميع فعاليات الجولف في الإمارات. ويصادف اليوم نهاية موسم 2022 وبداية موسم 2023 لجولة موانئ دبي العالمية، ونتطلع قدماً للأشهر القادمة واستمرار شراكتنا مع الجولة، حيث نواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز حضور اللعبة في الإمارات».

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات رئيس إدارة الأعمال الدولية، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود: «يسعدنا دعم البطولة التي تقام في جزيرة ياس للمرة الثانية على التوالي. لقد مثل العام الماضي إنجازاً للبطولة ببدء عهد جديد في مسيرة انطلاقتها ونحن بدورنا ندعم دائما الفرص والرؤى الجديدة في الإمارات منذ بدء أعمالنا في الدولة قبل أكثر من 75 عاماً».

وتشير التوقعات إلى أن الإيرلندي شيموس سيكون منافساً شرساً على لقب البطولة وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باور: «تسرني المشاركة لأول مرة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف الشهر المقبل، والتي تمثّل إحدى أهم المحطات في برنامج جولة دي بي وورلد. كما أتطلع للمشاركة في الفعالية لما تحظى به من سمعةٍ مرموقة في جميع أنحاء العالم. وأسعى اليوم لتوظيف الأداء الجيد الذي قدمته في جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين هذا العام لتحقيق أفضل النقاط في أبوظبي الشهر المقبل، مما يتيح لي المنافسة على أرض ملعب ماركو سيمون في سبتمبر القادم».



هاتون متحفز للعودة



قال البريطاني تايرل هاتون، الذي فاز بأربع بطولات ضمن سلسلة رولكس، وحصل في آخرها على كأس الصقر المجنح المرموق عام 2021: «أتطلع للعودة إلى بطولة أبوظبي التي لطالما قدمت خلالها أداءً مميزاً. وما يزال فوزي باللقب عام 2021 إحدى أجمل الذكريات في حياتي، لذا يسرني دائماً أن أستهل العام بخوض منافسة رائعة على أعلى المستويات في أبوظبي».

فصل جديد

شكّل نجاح الانتقال إلى جزيرة ياس في عام 2022 فصلاً جديداً في تاريخ البطولة، حيث سلط الضوء على العاصمة الإماراتية بوصفها مركزاً رياضياً عالمياً يحتضن أبرز المنافسات الدولية، مثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 وبطولات يو إف سي، التي تستضيفها الجزيرة أيضاً.



9 ملايين دولار



أكدت جولة دي بي وورلد في وقت سابق من الشهر الماضي بأن جميع منافسات سلسلة رولكس ستقدم جوائز إجمالية بقيمة 9 ملايين دولار، في زيادة بقيمة مليون دولار أميركي عن جوائز العام الجاري. وتُعد بطولة العام 2023 الثانية من أربع منافسات تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع استعداد أبوظبي لاستضافة أسبوعين كاملين من منافسات الجولف العالمية في مختلف ملاعبها.



تجربة استثنائية



تمثل جزيرة ياس المركز الرئيسي للترفيه والتسلية وتجارة التجزئة في العاصمة، وتشكّل أحد العناصر المحورية التي تدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية لعام 2030. وتوفر وجهة المنافسة الجديدة مزيجاً فريداً يجمع المناظر الخلابة ومقومات الضيافة الفاخرة، إضافةً إلى العديد من مرافق الترفيه والتسلية الحائزة جوائز مرموقة، مما يضمن لعشاق البطولة الاستمتاع بتجربة استثنائية، سواء عند الحضور الشخصي على أرض الملعب أو خلال متابعة المنافسة من وراء الشاشات في مختلف أنحاء العالم.



34

حصد ملعب ياس لينكس في أبوظبي، الذي صممه كايل فيليبس وافتتح أبوابه في عام 2010، المرتبة الـ 34 ضمن تصنيف مجلة جولف دايجست لأفضل 100 ملعب جولف في العالم لعام 2022، كما استضاف جولة الجولف الخاصة بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في عام 2019.



1200

يمكن الحصول على تذاكر الدخول لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف عن طريق الموقع الإلكتروني abudhabichampionship.com، مع توفر عدد من التذاكر الفاخرة بأسعار تبدأ من 1200 درهم.