زلاتكو: أنتظر المباراة الأسطورية



الدوحة (أ ف ب)



رأى مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش، أن بإمكانه مقارنة المباراة المرتقبة ضد البرازيل في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 «الجمعة»، بنهائي كأس العالم 2018 الذي خسره ضد فرنسا.

ويلتقي سيليساو على ملعب المدينة التعليمية مع كرواتيا للمرة الثالثة في نهائيات كأس العالم بعد 2006 و2014، انتهت كلاهما بفوز البرازيل في دور المجموعات.

وبلغت كرواتيا في 2018 المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها وخسرتها 4-2 أمام المنتخب الفرنسي.

قال داليتش خلال مؤتمر صحفي: أعتقد أن مباراة الغد هي الأصعب، ضد أحد أبرز المرشحين للقب، بإمكاني أن أقارنها في نهائي فرنسا لأن فرنسا كانت خصماً لا يُستهان به.

وتابع: لا شيء أفضل من اللعب ضد البرازيل في ربع النهائي، بإمكاننا أن نحلم في هذه المباراة الأسطورية، نريد الفوز ومواجهة هذا الخصم.

سيلتقي القائد لوكا مودريتش بالعديد من زملائه في ريال مدريد الإسباني أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو وكازيميرو الذي بات الآن في مانشستر يونايتد.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان سيساعده ذلك في توجيه النصائح لزملائه، قال إن فينيسيوس: لاعب رائع ولدينا علاقة جيدة، منذ أن انضم إلى ريال أحرز تقدماً كبيراً، لدينا مهمة صعبة تتمثل في إيقافه وسأعطي زملائي بعض النصائح وفق رأيي، لا أعرف إذا سيساعدنا ذلك أم لا، لكن سأطلعهم على ما أعرف ونحاول تحييد فينيسيوس.

بلغت كرواتيا ربع النهائي بفوزها الاثنين على اليابان بركلات الترجيح (3-1) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، فيما كانت المهمة أسهل على البرازيل بفوز كاسح 4-1 على كوريا الجنوبية.

قال داليتش: كنت أتمنى أننا لو حصلنا على أيام راحة أكثر، ولكن هكذا هي الأمور، حققنا نتائج جيدة في كأسَي عالم ولا نرضى بأن نكتفي بهذا، مضيفًا أن احتواء نيمار سيكون مهماً.

أما مودريتش فرأى: يجب أن نلعب ربما غداً أفضل وأهم مباراة في كأس العالم، نؤمن بقدراتنا.

كان مودريتش في التشكيلة التي سقطت 3-1 في المباراة الافتتاحية في مونديال 2014 ضد البرازيل، وخرجت بلاده من دور المجموعات.

قال في هذا الصدد: لدينا لاعبون رائعون، وأعتقد فرصتنا جيدة، واجهتُ البرازيل في مناسبات مختلفة وللأسف لم يحالفنا الحظ، نأمل ان نكتب تاريخاً جديداً، لدينا لاعبون جيدون في جميع الخطوط، يتعين علينا أن نراقب طريقة لعبهم ونحتويهم ونضغط ونبقي المباراة تحت سيطرتنا ونتحكم بها، مضيفاً: في السابق ثبت أن مثل هذه المنتخبات خسرت ويمكن احتواؤها وأن تسقط بنقاط ضعفها.

طرحت مسألة احتفال اللاعبين البرازيليين رقصاً التي أثارت حفيظة بعضهم، لاسيما خلال الفوز على كوريا الجنوبية، حيث لم يكتف اللاعبون بالاحتفال سوياً بل رقص معهم مدربهم تيتي الذي أكد أيضاً «سأواصل الرقص».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يرى في ذلك قلة احترام، أجاب داليتش: البرازيليون يحتفلون كما يحتفلون دائماً، هم شعب يحب الاحتفال والرقص والتعبير عن شخصيتهم وعاداتهم وثقافتهم بهذه الطريقة، مضيفاً: قلة احترام أم لا؟ لا استطيع أن أحكم، لا أريد رؤية لاعبيّ يحتفلون هكذا، ولكن هذه ثقافة جميلة وهم يحتفلون هكذا.

في سياق آخر، أشاد مودريتش بمونديال قطر: أعتقد ان التنظيم في كأس العالم والاستادات أمر رائع، ونحن على ما يرام وسعداء، من الجميل ان نكون مستقرين وألا نضطر للسفر لمسافات طويلة، هذا جيد في التنظيم.

وعن مستقبله أضاف: أركز على اللعب مع المنتخب، وأركز 100% على كأس العالم هذه ولا التالية، مضيفًا مبتسماً بشأن الحفاظ على لياقته البدنية في سن الـ37: للأسف الشديد لا يمكني أن أطلعكم على الأسرار فيما يتعلق بشبابي.