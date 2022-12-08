الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو

مراد المصري (دبي)



رسخت الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً على صعيد الاستثمار، والرياضة على وجه التحديد، بعدما وقّعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» اتفاقية مع جالاكسي ريسر، المؤسسة الأكبر من نوعها للرياضات الإلكترونية وفعالياتها ومقرها دبي، لإطلاق مشروع مشترك يمتد إلى 15 عاماً، بهدف تعزيز حضور «العلامة التجارية» للدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في دبي، بحضور خافيير تيباس رئيس «الليجا»، وبول روي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ريسر، وأوسكار مايو المدير التنفيذي لـ «اليجا»، ومايتي فينتورا مدير عام «الليجا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتلعب جالاكسي ريسر بموجب الاتفاقية دور شريك «الليجا» المحلي في المنطقة وشبه القارة الهندية، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الحقوق الرياضية في هذه المناطق، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات المشروع المشترك، والذي تملك فيه المؤسستان حصة 50%، 3 مليارات يورو.

ويوفر المشروع فرصاً جديدة لتوسيع حضور علامة «الليجا»، من خلال الوصول إلى جمهور جديد من الشباب، في المناطق التي تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، من دون سن الثلاثين، بالإضافة إلى منح حقوق البث والتغطية الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، ما يعزز نسبة مشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الدول الـ29 التي تسري فيها بنود الاتفاقية.

واستفادت الأندية الإسبانية من فترة توقف الدوري الإسباني خلال كأس العالم، في عقد الجمعية العمومية للدوري الإسباني في دبي، ما وفّر لها فرصة التعرف على ثقافة المنطقة وتركيبتها المتنوعة وعادات سكانها الترفيهية، لتوجيه جهود التوسع الطموحة بالشكل الأمثل.

وتستثمر إدارات الأندية الإسبانية، التي تزور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى، وجودها في دبي للتواصل مع الأندية والشركات والمؤسسات العامة في المنطقة، بحثاً عن فرص جديدة للشراكات والاستثمار والتوسع.

ويرى خافيير تيباس أن اتخاذ الإمارات مقراً لهذه الاتفاقية يأتي بالنظر لمكانتها الرائدة في كونها حلقة وصل للعالم بأكمله، وسيكون لها دور مهم في الالتزام مع الشغف الكبير بكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، والتواصل مع الجيل الشاب بطرق حديثة وأكثر إبداعاً.

ويضم المشروع المشترك، الذي يقع في الإمارات، فريق عمل مكون من 20 شخصاً يعملون على تطوير العلامة التجارية من خلال إيجاد فرص تجارية جديدة.

ويهدف المشروع المشترك إلى نمو العلامة ضمن المناطق التي يستهدفها من خلال التعاون مع ممثلي الرابطة في كل من الإمارات المغرب ومصر وقطر والسعودية وغيرها من الدول.

وتتعاون جالاكسي ريسر ورابطة الدوري الإسباني على إطلاق العديد من المشاريع، ومنها سلسلة وثائقية ومنافسات ومنتجات استهلاكية وعروض حية وأنشطة مختلفة.

وتطلق جالاكسي ريسر استوديو لتقديم المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يناسب توجهات جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية في اعتماد وسائل الإعلام البديلة عوضاً عن تلك التقليدية.