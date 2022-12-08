38 ميدالية حصاد الإمارات في «آسيوية القوة البدنية»



دبي (الاتحاد)



حصدت الإمارات 38 ميدالية، في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي أقيمت في نادي دبي لأصحاب الهمم، وشارك فيها لاعبو ولاعبات 29 دولة، ونظمت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، حفل تتويج المنتخبات الفائزة بالترتيب العام في جميع الفئات، بحضور علي بن حيدر نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، والأمين العام محمد المري ورئيس الاتحاد الآسيوي، الإيراني فرشاد سلطاني والدولي اللوكسمبورجي باراجا.

وتوزع حصاد منتخبنا بين 16 ميدالية ذهبية و8 فضيات و14 برونزية، كما حقق أرقاماً آسيوية جديدة في 10 رفعات وآخر عالمياً.

وكشف محمد المري عن أن اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، منحت العلامة الكاملة للإمارات في دقة التنظيم والجاهزية التامة التي رافقت استضافة البطولة، مؤكداً أن النجاح يعكس الاستعدادات التي سبقت انطلاق المنافسات، والتعاون الكبير الذي أبداه نادي دبي لأصحاب الهمم، مما قاد إلى النجاح الكامل في البطولة.

أحرز منتخب سنغافورة المركز الأول لفئة السيدات، بينما فاز كازاخستان بالمركز الأول في فئة الشابات، والهند للناشئات، وتقاسمت سنغافورة واليابان جوائز الرفعات الأفضل، بينما فاز هونج كونج بالمركز الأول للماسترز وحل منتخبنا بالمركز الثاني.

وفي مسابقات الرجال جاء إيران في المركز الأول وتبعه كازاخستان والصين تايبيه، وفي الشباب سنغافورة واليابان، وفي الناشئين كازاخستان والعراق.

وفي سياق متصل، أشاد علي بن حيدر، نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بنتائج منتخبنا، مؤكداً أنها تترجم الجهود التي يبذلها اتحاد اللعبة في تطوير رياضة القوة البدنية، خصوصاً بتحطيم عدد من الأرقام القياسية، مشيداً بجهود فريق العمل في تنظيم البطولة وإخراجها بشكل متميز.