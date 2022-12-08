البرتغال تنفي تهديد «الدون»

الدوحة (أ ف ب)

نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أن يكون النجم كريستيانو رونالدو قد هدّد بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022 في قطر، لعدم مشاركته أساسياً ضد سويسرا في الدور ثمن النهائي.

واتخذ المدرب فرناندو سانتوس قراراً مفاجئاً بإبقاء رونالدو على «دكة البدلاء»ء، وسجل بديله «اليافع» راموس ثلاثية «هاتريك» في الفوز الكاسح 6-1 على سويسرا.

دخل رونالدو في الدقيقة 73 عندما كان «سيليساو» متقدماً 5-1، ولكن صحيفة «ريكورد» البرتغالية أفادت أن المهاجم سبق أن هدّد في المغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوس.

قال الاتحاد في بيان: يوضح الاتحاد أن قائد «سيليساو» لم يهدّد أبداً في الرحيل عن المنتخب خلال الإقامة في قطر، وكل يوم، يعمل رونالدو على تعزيز سجله الاستثنائي في خدمة المنتخب والبلاد، وهذا أمر يجب أن يُحترم.

وقال الاتحاد إن مشاركة رونالدو الذي سجل هدفاً واحداً من ضربة جزاء في الدور الأول أمام غانا، في المباراة أمام سويسرا كان دليلا آخر على التزامه.

يُعتبر رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة مع البرتغال وهو أفضل الهدّاف الدوليين في تاريخ كرة القدم.

تلتقي البرتغال مع المغرب يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي، ومن المحتمل أن يشارك راموس أساسياً بدلاً من رونالدو مجدداً.

لم يتدرب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات مع البدلاء الآخرين أمس، بل شارك في حصة في قاعة الرياضة، إلى جانب الذين شاركوا أساسيين أمام سويسرا.