هالاند: أبوظبي المكان المثالي والأجمل لقضاء أروع الأوقات



أبوظبي (الاتحاد)

يستغل مانشستر سيتي الطقس المناسب في أبوظبي، لتنظيم معسكر تدريبي قبل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي، ويتوجه المدرب بيب جوارديولا والفريق إلى مانشستر، بعد ذلك للقاء اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتحدث نجم هجوم الفريق إيرلينج هالاند حول زيارته لأبوظبي ومنافسات الموسم الكروي وتطلعاته لبقية الموسم، وقال: كانت فرصة رائعة لأخذ قسط من الراحة، للعودة بكامل النشاط إلى الموسم، ويحلم كل لاعب بالمشاركة في كأس العالم، وحلمي أن أمثل بلدي في هذا المحفل الكروي العالمي، وأبذل قصارى جهدي، ليشارك منتخبنا في كأس العالم مستقبلاً، كانت الفترة الماضية مهمة وإيجابية على المستوى الشخصي، إذ حظيت بوقت مريح بعيداً عن أجواء الملاعب، لبضعة أسابيع، والآن أشعر بحالة جيدة واستعداد كامل للعودة مجدداً إلى أجواء المنافسة، وأشعر بغاية الحماس لبداية ما تبقى من الموسم.

وأضاف: كأس العالم مهرجان رياضي رائع، يقدم المتعة لعشاق كرة القدم بأجوائه الاستثنائية، بالطبع أفضل اللعب وخوض الأجواء التنافسية عن المشاهدة فقط، والمشاركة إلى جانب نخبة من أفضل المنتخبات واللاعبين، ونشهد في النسخة الحالية من كأس العالم منافسات محتدمة وحماسية وندية كبيرة بين المنتخبات، وحظينا بمشاهدة بعض من أروع المباريات التي لا يمكن توقع نتائجها أبداً، ونحن الآن في الجزء الأكثر حماسة ومتعة في البطولة، ولا يمكن لأي منتخب أو لاعب التهاون، خطأ واحد فقط كفيل أن يصبح المنتخب بأكمله خارج البطولة، وهذا ما يجعل كأس العالم من أجمل المنافسات الكروية وأكثرها متعة.

وأبدى هالاند سعادته بزيارة أبوظبي، وقال: تُعد المكان المثالي والأجمل لقضاء أروع الأوقات، ومحظوظون بالسفر إلى العديد من المدن والعواصم الجميلة حول العالم، والسفر إلى أبوظبي وقضاء بعض الوقت هناك، يوفر فرصة رائعة لاستعادة الطاقة والتركيز والاستعداد للموسم القادم مع عودة المنافسات الكروية على مستوى الأندية، وتتمتع أبوظبي بمرافق وملاعب مميزة، حيث يتوفر كل ما يحتاجه اللاعب، فضلاً عن الطقس الأكثر دفئاً، من مانشستر في هذا الوقت من العام، ما يمنحنا الفرصة لمتابعة التدريبات والاستعداد بشكل أفضل، وبطبيعة الحال لم يتواجد كامل طاقم فريقنا في أبوظبي، ولكنني أحثهم جميعاً على التوجه إلى هذه المدينة الهادئة وقضاء وقت للاسترخاء، استعداداً لمتابعة الموسم عند عودة بقية أعضاء الفريق إلى صفوفهم.

وحول أول موسم في إنجلترا، قال: كانت فترة جيدة لأول موسم لي في إنجلترا، أشعر بالاستقرار والسعادة مع أعضاء الفريق وأستمتع بأجواء الدوري الإنجليزي، وكانت بالفعل بداية مميزة ومثالية على كافة الأصعدة، إذ قدم الفريق أداءً رائعاً ولعبنا بطريقة متميزة، أسهمت في منحي مزيداً من الثقة والحماس لمتابعة الطريق، والآن على أهبة الاستعداد لخوض غمار منافسات النصف الثاني من الموسم، وهي المرحلة الأهم في الدوري.

وأضاف: تمكنا من فرض سيطرتنا وقدمنا مباريات قوية، ضمنت لنا مركز الوصافة في الدوري حتى الآن، بالطبع نود الوصول إلى تحقيق اللقب، وأمامنا الكثير لنقدمه، ولدينا مباريات الصعبة عبر مختلف المسابقات، ونريد الفوز بها جميعاً.

وقال: ينصب تركيزنا دائماً على المباراة التالية في جدول المنافسة، أعرف أن هذه الكلمات قد لا يرغب البعض بسماعها، ولكن إذا فكرت كثيراً في كافة المباريات القادمة في وقت واحد تفقد التركيز، والتحدي الآن بالنسبة لنا هو العودة إلى السرعة واللعب بطريقتنا وتحقيق النقاط في جميع المباريات، والمعسكر التدريبي مهم لضمان استعداد الفريق وينضم إلينا باقي اللاعبين عند انتهاء كأس العالم، ونحرص بشكل دائم على تعزيز اللياقة البدنية للوصول إلى أفضل مستوى ممكن، قبل التوجه إلى مباراة كأس كاراباو أمام ليفربول، وحصد نتيجة إيجابية ورسم السعادة على وجوه جماهيرنا مع اقترابنا من النصف الثاني من الموسم.