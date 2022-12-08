قرية بوذيب تستضيف «تجريبي» مونديال القدرة



أبوظبي (وام)



تنظم قرية بوذيب للقدرة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، اليوم، السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2022، لمسافة 160 كلم، بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات.

ويعتبر السباق البروفة الرئيسية لبطولة العالم للقدرة التي تستضيفها قرية بوذيب 25 فبراير المقبل. وتقرر أن يعقد بعد غد السبت، الاجتماع الفني المقرر مع رؤساء الفرق المشاركة في بطولة العالم، وذلك في قرية بوذيب للقدرة بالختم، وسيركز الاجتماع على الأمور الفنية، والتنظيمية، والإدارية، والتحكيمية المتعلقة بمسار سباق بطولة العالم ومراحلها ومسافاتها، ومحاورها.

وينطلق سباق «بروفة» المونديال في الساعة 5:45 صباحاً، وتم تقسيمه إلى 5 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى ذات الأعلام البنية 40 كلم، وتعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية ذات الأعلام الصفراء لمسافة 35 كلم، التي ستعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالأعلام الزرقاء لمسافة 30 كلم، على أن تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، ومن ثم تأتي المرحلة الرابعة التي تم ترسيمها بالأعلام الحمراء ومسافتها 35 كلم، ثم يلي ذلك راحة لمدة 50 دقيقة، لتقام المرحلة الخامسة والأخيرة التي تم ترسيمها بالأعلام الخضراء وتبلغ مسافتها 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة المصنفة دولياً بثلاث نجوم عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها، وهي أن الحد الأدنى لعمر الجواد يجب ألا يقل عن 8 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به 75 كجم.

وسيقام بالتوازي مع سباق بروفة المونديال، سباق دولي لمسافة 120 كلم «فئة نجمتان»، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى التي رسمت بالأعلام البنية 40 كلم، وتم ترسيم المرحلة الثانية بالأعلام الزرقاء لمسافة 30 كلم، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالأعلام البنفسجية، لمسافة 31.1 كلم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها بالأعلام الخضراء ومسافتها 20 كلم.

وكانت قرية بوذيب الدولية للقدرة قد فازت بحق تنظيم بطولة العالم للقدرة 2022، حيث تقدمت بملف متكامل للاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة البطولة، وتوافرت فيه كل العناصر المطلوبة لتنظيم البطولة في ظل توفير كل اشتراطات السلامة والأمان للفرسان والخيول، إلى جانب الطبيعة الجغرافية التي تساعد على إنجاح البطولة وإظهارها بالشكل الأفضل.

ويعزز فوز قرية بوذيب الدولية بتنظيم مونديال القدرة المكانة الريادية لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، بعد أن نالت قرية بوذيب تقديراً عالمياً، خاصةً لوجود مرافق وفق المعايير العالمية منها عيادة بيطرية حديثة ومجهزة بصورة جيدة، تحتوي على الأشعة السينية الرقمية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وخدمات التشخيص الأخرى، كما أن الموظفين، والبيطريين، وفنيي المختبرات مؤهلون تأهيلاً عالياً، وتقع العيادة بالقرب من البوابات البيطرية المركزية، وتشمل مناطق الفحص، وإسطبلات علاج الخيول بالإضافة إلى مناطق المراقبة الإدارية.

وخصصت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقدرة 2022 في بوذيب جوائز مالية لجميع الفائزين، بما في ذلك فئة جائزة أفضل حالة خيل، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للفرق والأفراد وجائزة أفضل حالة خيل مليوني درهم، ومن ناحية أخرى تستضيف قرية بوذيب يوم الأحد المقبل السباق التأهيلي لمسافة 100 كلم دولي فئة «نجمة واحدة».