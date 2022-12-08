المصنفات في صراع اللقب بـ «دولية الحبتور للتنس»



رضا سليم (دبي)

تتجه بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات المقامة حالياً بمجمع الحبتور للتنس بفندق الحبتور جراند بالجميرا، نحو خط النهاية على مستوى مسابقة الفردي، حيث اشتد الصراع بين المصنفات الأربعة على اللقب، وسط حضور جماهيري عريض تابع المباريات وكانت جميعها ماراثونية بسبب قوة المنافسة.

وواصلت الروسية ديانا شنايدر المصنفة الأولى على البطولة انتصاراتها بالفوز على المجرية تيميا بابوس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-1 و5-7 و6-4) بعد مباراة ماراثونية استمر لأكثر من 140 دقيقة.

وبدأت اللاعبات الفرنسيات بداية قوية وموفقة بفوزهن الأول، وتفوقت كارول مونيه على منافستها الكرواتية جانا فيت بمجموعتين دون رد (7-5 و6-3) في مباراة تجاوزت حاجز الـ 100 دقيقة، وفازت مواطنتها اليسا جاكيمو أيضاً على الروسية ماريا تيموفيفا بمجموعتين دون رد (6-1 و6-4) في مباراة استغرقت ساعة ونصف الساعة.

وفازت السلوفاكية ربيكا سرامكوف على الإسرائيلية لينا جلوشكو بمجموعتين دون رد وبنتيجة 7 مقابل ستة أشواط و6 مقابل 3 أشواط في مباراة استمرت لأكثر من ساعتين.

وعلى صعيد الزوجي، حقق الثنائي النمساوي المكون من بربارا هاس ومواطنتها سينجا كراوس الفوز على الزوجي المجري المخضرم والمكون من كيرا ناجي وزوفيا جوباسي بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2)، كما فاز الزوجي الهولندي المكون من ياسمين جمبري وببيان شوفز على الثنائي المكون من الفرنسية إليسا جاكيمو والقبرصية جورجينا صربان بمجموعتين دون رد (6-2 و6-3)، وتفوق الزوجي الروسي المكون من انجلينا جابوفا ومواطنتها انستازيا زاخاروفا على الزوجي المكون من البريطانية اميلي ابلتون والهولندية اليزابيل هارفلاج بمجموعتين (6-1 و6-4).