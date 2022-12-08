الجمعة 9 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

المصنفات في صراع اللقب بـ «دولية الحبتور للتنس»

المصنفات في صراع اللقب بـ «دولية الحبتور للتنس»
8 ديسمبر 2022 15:10

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
رئيس الدولة: حريصون على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم

تتجه بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات المقامة حالياً بمجمع الحبتور للتنس بفندق الحبتور جراند بالجميرا، نحو خط النهاية على مستوى مسابقة الفردي، حيث اشتد الصراع بين المصنفات الأربعة على اللقب، وسط حضور جماهيري عريض تابع المباريات وكانت جميعها ماراثونية بسبب قوة المنافسة.
وواصلت الروسية ديانا شنايدر المصنفة الأولى على البطولة انتصاراتها بالفوز على المجرية تيميا بابوس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-1 و5-7 و6-4) بعد مباراة ماراثونية استمر لأكثر من 140 دقيقة.
وبدأت اللاعبات الفرنسيات بداية قوية وموفقة بفوزهن الأول، وتفوقت كارول مونيه على منافستها الكرواتية جانا فيت بمجموعتين دون رد (7-5 و6-3) في مباراة تجاوزت حاجز الـ 100 دقيقة، وفازت مواطنتها اليسا جاكيمو أيضاً على الروسية ماريا تيموفيفا بمجموعتين دون رد (6-1 و6-4) في مباراة استغرقت ساعة ونصف الساعة.
وفازت السلوفاكية ربيكا سرامكوف على الإسرائيلية لينا جلوشكو بمجموعتين دون رد وبنتيجة 7 مقابل ستة أشواط و6 مقابل 3 أشواط في مباراة استمرت لأكثر من ساعتين.
وعلى صعيد الزوجي، حقق الثنائي النمساوي المكون من بربارا هاس ومواطنتها سينجا كراوس الفوز على الزوجي المجري المخضرم والمكون من كيرا ناجي وزوفيا جوباسي بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2)، كما فاز الزوجي الهولندي المكون من ياسمين جمبري وببيان شوفز على الثنائي المكون من الفرنسية إليسا جاكيمو والقبرصية جورجينا صربان بمجموعتين دون رد (6-2 و6-3)، وتفوق الزوجي الروسي المكون من انجلينا جابوفا ومواطنتها انستازيا زاخاروفا على الزوجي المكون من البريطانية اميلي ابلتون والهولندية اليزابيل هارفلاج بمجموعتين (6-1 و6-4).

الإمارات
دبي
التنس
الحبتور
آخر الأخبار
«أندية المحترفين» تتجنب مفاجآت «الكأس الأغلى»
الرياضي
«أندية المحترفين» تتجنب مفاجآت «الكأس الأغلى»
اليوم 10:00
أرشيفية
عربي ودولي
فرق الإطفاء تكافح حريقاً في ضواحي موسكو
اليوم 09:55
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
الرياضي
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
اليوم 09:49
جيريمي هانت وزير المالية في بريطانيا
عربي ودولي
لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست
اليوم 09:34
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
الرياضي
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
اليوم 09:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©