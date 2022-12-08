30 لاعباً يمثلون «الرجبي» في «سباعيات آسيا للناشئين»



دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخبات الرجبي للناشئين والناشئات إلى العاصمة النيبالية كاثماندو للمشاركة ببطولة آسيا لسباعيات الرجبي تحت 18 سنة، ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، وتضم البعثة أبولو برليني المدير الفني، والمدربة فيلادلفيا أولاندو والمساعدين يوسف شاكر وجورج كليف وجاك بينادي، ونزار مهران إدارياً، إضافة إلى باقي أعضاء الجهازين الفني والطبي والإداري و30 لاعباً ولاعبة على رأسهم منصور إسماعيل وكايدين هاريس ودانة صلاح وخوله الرم وزينب السويدي، وعدد من اللاعبين الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة مع المنتخبات الوطنية للرجبي، وتقام البطولة خلال يومي السبت والأحد باستاد داسارات رانجاسالا بالعاصمة النيبالية.

ويتنافس على لقب بطل القارة بفئة تحت 18 سنة منتخبات ماليزيا، الصين تايبيه، تايلاند، الهند، تايلاند، نيبال، بنجلاديش، وكوريا الجنوبية ومنتخبنا الوطني، وخاض اللاعبون واللاعبات خلال الفترة الماضية تدريبات مكثفة واختبارات بدنية وفنية.

وحرص محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الرجبي، على الالتقاء بأعضاء المنتخبين في التجمع الأخير للمنتخب قبل المغادرة، من أجل تحفيزهم ودعمهم لتقديم مستويات طيبة خلال البطولة وحثهم على الظهور المشرف والحرص على السلوك الرياضي واتباع التعليمات التي توجه لهم من المدربين والإداريين، والحرص على بذل أقصى الجهد، والعودة بكأس البطولة على المستويين ناشئين وناشئات، أسوةً ببطولة آسيا لسباعيات الرجبي للشباب والشابات تحت 20 سنة والتي أقيمت بأوزبكستان خلال نوفمبر الماضي، لتحقيق إنجاز تاريخي آخر لدولة الإمارات.

وقال يوسف شاكر مساعد المدرب: «منتخباتنا جاهز لخوض منافسات البطولة، حيث استعدوا جيداً للبطولة الآسيوية بقيادة المدير الفني أبولو بيرليني»، والمنتخب يتدرب بمجرد الوصول إلى نيبال من أجل التعود على الأجواء الباردة قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وكلنا ثقة بقدرة اللاعبين على تقديم الأداء المشرّف المتوقع، وهناك حالة تفاؤل بقدرة الفريق على تقديم مستويات متميزة، وثقتنا كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا لتحقيق نتائج متميزة، خصوصاً بعد الفوز بذهبيتي الشباب والشابات وحصد لقب أبطال آسيا بفئة تحت 20 عاماً خلال الشهر الماضي، وكذلك تحقيق منتخب الرجال لفضية كأس آسيا للرجبي بمستوى النخبة الذي يضم الثمانية الكبار بالقارة.