مباراتان في دوري السلة



علي معالي (دبي)



تقام الجمعة مباراتان في الجولة العاشرة لدوري رجال السلة، يلتقي في «الأولى» شباب الأهلي مع الوحدة على صالة شباب الأهلي بالممزر في السابعة مساء، وفي «الثانية» يحل البطائح ضيفاً على نادي الشارقة بصالة الملك، وذلك في السابعة والربع مساء، وتختتم مباريات الجولة السبت بلقاء الوصل مع النصر في صالة الفهود.

تشهد المسابقة صراعاً قوياً كالمعتاد بين الشارقة وشباب الأهلي، حيث يتصدر الملك برصيد 15 نقطة، مقابل 14 نقطة للفرسان، في حين يأتي في المركز الثالث 3 فرق بنفس الرصيد (10 نقاط) وهي النصر والوصل والبطائح، وفي المركز السادس يأتي فريق الوحدة بـ 10 نقاط، ثم في المركز الأخير بالدوري فريق الظفرة بـ 8 نقاط.