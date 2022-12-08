المصارعة الحرة تجمع النخبة في «القوز»



دبي (الاتحاد)



تستضيف دبي مجموعة من كبار نجوم المصارعة الحرة العالميين في منظمة بروجرس ريسلينج، الذين يشاركون في نزالات هذا الحدث الرياضي الترفيهي إلى جانب نخبة من مواهب المصارعة الحرة المحلية في دولة الإمارات، ويشهد النزال الرئيسي لحدث أبناء وبنات الصحراء المرتقب في عطلة نهاية الأسبوع مواجهة هامة على لقب السيدات، تقام للمرة الأولى في دبي، بالإضافة إلى عدد من النزالات المشوقة والحماسية تخوضها نخبة من المصارعين البارزين، من ضمنهم المصارع الإماراتي شاهين.

وتتمتع بروجرس ريسلينج، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بجمهور عالمي واسع بفضل شراكتها مع منظمة WWE التي توفر عروضها على شبكة البث التدفقي التابعة لها إلى الملايين من عشاق المصارعة الحرة في مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يساهم حضور مجموعة من أفضل مواهب المصارعة الحرة عالمياً في تنمية الاهتمام بالمصارعة الحرة لدى جمهور الفعاليات الترفيهية والرياضية في دبي، مما يجعلها وجهة لأهم وأكبر العروض العالمية في هذا المجال، والعمل في الوقت نفسه على تطوير قاعدة جماهيرية وتشجيع المواهب الناشئة في المنطقة وتطويرها.

ويقام حدث أبناء وبنات الصحراء الذي يقام في وايرهاوس فور بالقوز بدبي مساء السبت، وتشارك فيه أيضاً نخبة من المواهب العالمية في المصارعة الحرة، ونجوم سابقين في WWE، إلى جانب أفضل المواهب المستقلة في أوروبا.