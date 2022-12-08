38 فريقاً في سباق «دبي كارتدروم» العالمي للتحمل 24 ساعة



دبي (وام)



يستعد 12 فريقاً من الإمارات، إضافة إلى 26 فريقاً من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في سباق الكارتينج للتحمل 24 ساعة الذي يعد الجولة الختامية لبطولة «دبي كارتدروم» للتحمل، برعاية ARMotors التي تقام منافساتها يومي 10 و11 ديسمبر الجاري. ويعد سباق التحمل 24 ساعة، أحد أهم الأحداث على روزنامة رياضة السيارات في المنطقة، ومحطة بارزة في منافسات بطولة سباقات التحمل العريقة.

ويشهد السباق مشاركة أكثر من 150 سائقاً يمثلون 38 فريقاً، متيحاً للسائقين المحليين والقادمين من مختلف دول العالم فرصة اختبار قدراتهم وإمكاناتهم في أجواء تنافسية عالية الندية وفتح الأبواب لدخول عالم الاحتراف في رياضة سباقات السيارات. ويشارك في السباق مجموعة من فرق الكارتينج المحلية التي اكتسب سائقوها خبراتهم وصقلوها على حلبة دبي كارتدروم أثناء مشاركتهم في منافسات سلسلة سودي العالمية للكارتينج.

ويعد الحدث الذي يحتفل هذا العام بنسخته رقم 17 في دبي كارتدروم جزءاً من جهود دبي أوتودروم في تطوير رياضة السيارات بشكل عام والكارتينج على وجه الخصوص، وتوفير مسار تطوير واضح لهواة رياضة السباقات ودخول هذا العالم.

وقال فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة دبي أوتودروم: «تواصل بطولة دبي كارتدروم للتحمل مسيرتها الرائدة المكللة بالنجاحات منذ انطلاقتها الأولى في عام 2005، وتسعدنا استضافة هذا الحدث سباق 24 ساعة للتحمل في دبي كارتدروم مجدداً في هذا العام».

وتابع: «تؤكد مشاركة 26 فريقاً من مختلف أنحاء العالم على المكانة البارزة التي تتمتع بها البطولة عالمياً، وأثر ذلك على رياضة السيارات محلياً وإقليمياً، والذي يتمثل بمشاركة 12 فريقاً من دولة الإمارات في منافسات هذا الحدث العالمي».

وأضاف: «نؤكد التزامنا المستمر بتوفير أكبر قدر ممكن من الفرص لدعم مسيرة تطوير رياضة السيارات في دولة الإمارات والمنطقة، وفي هذا الإطار، تعد سباقات وبطولات الكارتينج، مثل بطولة دبي كارتدروم للتحمل وسباق 24 ساعة، منصة بالغة الأهمية في تطوير قدرات أبطال رياضة السيارات في الإمارات في مختلف فئات الرياضة».

وقال: «سعدنا في العام الماضي بمتابعة فرناندو ألونسو أثناء مشاركته في منافسات السباق الذي أقيم في أعقاب الجولة الختامية لموسم الفورمولا-1، حيث أبدى إعجابه آنذاك بالبطولة ومستوى المنافسة، ولهذا فإننا واثقون بأن الحدث القادم سيشهد مستويات عالية من المنافسة، ويوفر للسائقين فرصة مهمة لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات في سباقات التحمل».

وبالإضافة إلى المنافسة على الفوز بالجولة الختامية لبطولة سباقات التحمل للكارتينج، تخوض الفرق المشاركة منافسات في الفئات الفرعية التي تضمن فئة مجلس دول التعاون الخليجي، بجانب فئات للشركات والدول، وتسعى الفرق إلى إضافة نقاط إلى رصيدها ضمن مساعيها للتتويج بلقب البطولة، كل منها في فئتها.

وقال ديفيد برايت، مدير دبي كارتدروم: «نستعد لاستقبال 38 فريقاً يشاركون في منافسات سباق دبي كارتدروم للتحمل 24 ساعة خلال عطلة هذا الأسبوع، ويشهد الحدث أكبر شبكة انطلاق للسباق منذ انطلاقته الأولى. وبمشاركة 26 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، يؤكد الحدث مكانته العالمية البارزة، ونتوقع أن تشهد فئة الدول منافسة عالية الندية».