ضربة «ثلاثي الأسود»!



الدوحة (أ ف ب)



يحوم الشك حول مشاركة الثلاثي الدفاعي للمنتخب المغربي لكرة القدم، القائد رومان سايس، ونايف أكرد، ونصير مزراوي في المباراة أمام البرتغال «السبت»، في ربع نهائي «مونديال 2022».

وتعرض الثلاثي للإصابة في المباراة ضد إسبانيا، والتي حجز من خلالها «أسود الأطلس» بطاقتهم إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم، ويشكل غياب الثلاثي ضربة موجعة للمدرب وليد الركراكي.

وقال الركراكي: «لدينا شكوك دائماً على غرار كل المباريات التي خضناها حتى الآن، لكننا نتخذ القرار كل مرة في يوم المباراة».

وأضاف: «لدينا جهاز طبي رائع يبذل كل ما في وسعه من أجل علاج اللاعبين وتجهيزهم ليوم المباريات، مهمتهم صعبة وحساسة جداً، في ظل ضيق الوقت، ولكنهم نجحوا حتى الآن ولم نخسر أي لاعب».

وأضاف: «المهم بالنسبة لنا هو جاهزية جميع اللاعبين، وإذا لم يتمكن أحد من اللعب يدخل مكانه لاعب آخر سيقوم بالعمل ذاته، إن لم يكن أكثر وأفضل، ومثلما قلت للاعبين، لا يهم اللاعب الذي يدخل، والمهم هو أن يكون في قمة مستواه بنسبة 100%».

وكان سايس وأكرد ومزراوي أحد أبرز المساهمين في الإنجاز المونديالي في قطر، كون مرمى «أسود الأطلس» اهتز مرة واحدة فقط، وبالنيران الصديقة، بهدف سجله أكرد بالخطأ في مرمى ياسين بونو في المباراة ضد كندا في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

وعجز مزراوي، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، عن إكمال المباراة ضد إسبانيا، وترك مكانه لمدافع الوداد البيضاوي يحيى عطية الله في الدقيقة 82، قبل أن يتعرض أكرد لإصابة قوية في ركبته بعد دقيقتين، ودخل مكانه مدافع بلد الوليد جواد الياميق.

أما القائد سايس، مدافع بشيكتاش التركي، أصيب في فخذه الأيسر في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، وتمكن من مواصلة اللعب حتى النهاية.

وسيكون الثلاثي عطية الله والياميق ومدافع بريست أشرف داري الأقرب على الأرجح لتعويض المصابين أكرد وسايس ومزراوي.

ويخوض المنتخب المغربي قمة نارية ضد البرتغال على ملعب الثمامة، في سعيه لمواصلة إنجازاته التاريخية في العرس العالمي في قطر، وبلوغ دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية.