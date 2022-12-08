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الرياضي

«قميص الأخضر» يتصدر المبيعات

«قميص الأخضر» يتصدر المبيعات
8 ديسمبر 2022 14:41


معتز الشامي (دبي)

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تزينت المحال التجارية التابعة لأكبر علامات الملابس الرياضية العالمية، في المجمعات التجارية في الإمارات ودول المنطقة، بقمصان المنتخبات المشاركة في «مونديال 2022».
ورغم زخم المبيعات، إلا أن قمصان منتخبات السعودية والبرتغال والأرجنتين والبرازيل، شهدت الإقبال الأكبر.
وقال مدير إحدى العلامات التجارية المالكة لقمصان أغلب المنتخبات المشاركة في كأس العالم في «دبي مول»، إن قميص «الأخضر» شهداً إقبالاً كبيراً منذ انطلاق النهائيات، وتحديداً منذ الفوز على الأرجنتين، وإن أرقام المبيعات كبيرة بالفعل وعلى عكس المتوقع، بالإضافة إلى قميص البرتغال، خصوصاً كريستيانو رونالدو، سواء للكبار أو الصغار، والأمر نفسه بالنسبة لقميص ميسي.
وتتبارى المنتخبات على تقديم أشكال وألوان أكثر بهجة في العديد من القمصان، فيما تحافظ بعض المنتخبات الأخرى على زيها وألوانها التقليدية دون تغيير، مثل البرازيل والأرجنتين، وكلاهما استمر بالشكل والألوان المعهودة من دون تغييرات تذكر.

الإمارات
دبي
كأس العالم 2022
مونديال 2022
السعودية
البرازيل
الأرجنتين
البرتغال
كريستيانو رونالدو
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