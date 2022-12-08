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الرياضي

«رسائل الحب» لـ «نمور كوريا»

«رسائل الحب» لـ «نمور كوريا»
8 ديسمبر 2022 13:29

 
علي معالي (دبي)

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تفاجأ لاعبو كوريا الجنوبية بالاستقبال الدافئ الذي وجدوه فور الوصول إلى أرض المطار والخروج منه، حيث توافدت الجماهير حاملة لافتات مختلفة مكتوباً عليها رسائل شكر وحب للفريق ورسومات مختلفة بها قلوب متنوعة تدل عن مدى تقديرهم لما قدمه منتخب بلادهم في كأس العالم 2022.
وودع «النمور» كأس العالم في دور الـ 16، بعد الهزيمة من البرازيل، وعندما تم إقصاء المنتخب قام سون هيونج مين قائد الفريق بالاعتذار للجماهير، مشيراً في الوقت نفسه إلى فخره بالعمل الجاد والجهد الذي بذله المنتخب في الحدث العالمي الكبير.
وقبل أن يغادر لاعبو المنتخب مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية، التقطوا العديد من الصور التذكارية مع الجماهير الغفيرة التي زحفت إلى أرض المطار، وظلت لفترات طويلة لحين خروج اللاعبين والجهاز الفني من البوابات وسط صيحات وصراخ كبير ترحيباً بالمنتخب.

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