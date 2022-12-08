القبيسي: مهرجان ليوا الدولي يستقطب 1200 مشارك

الظفرة (الاتحاد)



كشف عبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي عن جاهزية واستعداد منطقة تل مرعب في الظفرة لاستضافة وانطلاق تفاصيل مهرجان ليوا الدولي 2023، والذي يقام من 16 إلى 31 ديسمبر الجاري، وينظم بشراكة بين نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتوجه القبيسي بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والمتواصل، لإنجاح مختلف الرياضات والفعاليات والبرامج والأنشطة في منطقة الظفرة، والتي تشهد وبشكل متواصل التطور والنهضة الكبيرة في كافة المجالات، والتقدم الذي لا يتوقف عند حدود، مؤكداً ازدهار المنطقة وتطورها في كل المسارات والتميز الكبير الذي تشهده في القطاع الرياضي خاصة.

وتقدم بالشكر لكافة الجهات الحكومية والرعاة الذين أسهموا بدعم المهرجان، وتقديم الخدمات الضرورية واللازمة لنجاحه، مثمناً دورهم في هذا المجال.

وأكد عبد الله القبيسي أن الفعاليات المتنوعة للمهرجان طوال أيامه تشهد مشاركة كبيرة وقوية في مختلف الرياضات، حيث كشف عن توقعات القائمين على المهرجان، بوصول أعداد المشاركين إلى ما يزيد على 1200 متسابق ومشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، وقال: نتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين هذا الرقم، خاصة مع التنوع الكبير للبطولات والأنشطة والرياضات التي يستضيفها تل مرعب خلال فترة المهرجان.

وكشف القبيسي عن جاهزية منطقة مرعب لاستيعاب عشرات الآلاف من الزوار طيلة فترة المهرجان، في مناطق التخييم المختلفة، وفي منطقة البر، وفي المناطق الجاهزة للتخييم أيضاً، والتي قام النادي بإعدادها، وقال: كوادر النادي قامت بتجهيز وإعداد المنطقة بالشكل الملائم، من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة والمتوقع زيارتها وقدومها إلى منطقة تل مرعب، ليس خلال فترة المهرجان فقط، وإنما لفترة تمتد لأسابيع عقب انتهاء المهرجان، خاصة أن منطقة مرعب من المناطق المحبوبة لزوار ورواد البر ومحبي أجواء الصحراء.



وأكد عبد الله القبيسي أن النسخة الحالية من المهرجان هذا الموسم، ستكون استثنائية وبكل المقاييس، من ناحية البطولات والأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية التي سيتم تنظيمها طوال فترة المهرجان وبشكل يومي، ومع التنوع والشمولية التي يضمها المهرجان من فعاليات وأنشطة مختلفة، تتوجه نحو كافة شرائح الرياضيين، وقال: ستتنوع الفئات الخاصة بالبطولات المختلفة التي تقام طوال أيام المهرجان، حيث ستكون هناك منافسات السيارات والاستعراض الحر من خلالها، وأيضاً الاستعراض الرملي وبطولة ليوا للدريفت، بالإضافة إلى التحدي الأكبر في اليوم الأخير، وهو صعود تل مرعب، وسباقات الدراجات الدراج ريس وحلبة ليوا وتحدي البيرن آوت

وأضاف أن الرياضات التراثية حاضرة من خلال سباقات الصقور والهجن والخيول، والتي تأخذ حيزاً مهماً من أيام المهرجان، وأيضاً سباقات هدد الحمام وهي المنافسات التي تحظى بمحبة الشباب في الإمارات، وتشهد إقبالاً كبيراً في المشاركة والحضور.

وأشار عبد الله القبيسي إلى اكتمال مجتمع ومنطقة تل مرعب من مختلف النواحي، خاصة مع وجود سوق تل مرعب المتكامل، والذي يلبي كل احتياجات الرواد والزوار، بالإضافة إلى منطقة المطاعم، والتي تضم ما يزيد على 50 علامة تجارية مختلفة في منطقة مرعب، مؤكداً أن الخدمات الموجودة تعطي الأريحية للزوار والرواد، بإمكانية الجلوس في منطقة مرعب لأسابيع متواصلة، في ظل وجود كافة المستلزمات وتوفير كل الاحتياجات للرواد والمشاركين، وقال: ما يقدمه مرعب من خدمات وإمكانات يوفر لكل الحاضرين فرصة التخييم ولفترة طويلة، من دون مغادرة المنطقة، والتمتع بخدمات فريدة في المناطق البرية.

ورحب عبد الله القبيسي بالمشاركين والقادمين من مختلف دول الخليج والعالم، خاصة المتسابقين والمحترفين في الرياضات المختلفة التي ينظمها النادي طوال أيام المهرجان، مؤكداً أن مرعب سيكون دوماً القطب الذي يجذب محبي وعشاق البر وطالبي المغامرات، من خلال مهرجان ليوا المنتظر دوماً وبشكل سنوي.

الجدير بالذكر أن نادي ليوا الرياضي انتهى من كافة الإعدادات، من أجل إقامة المهرجان والذي ينطلق 16 ديسمبر، في أكبر تظاهرة ومهرجان يقام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للسيارات المعدلة والدراجات والعديد من الرياضات المتنوعة في كافة الفئات الشبابية، كما اكتملت إعدادات النادي من أجل كل المسارات للبطولات والأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى بدء توافد المخيمين وعشاق البر منذ أيام في إشارة إلى أن مرعب 2023 سيكون من أكثر النسخ نجاحاً وتميزاً، وعلى كافة الأصعدة.