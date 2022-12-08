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الرياضي

«الفيفا» يعاقب 3 منتخبات

«الفيفا» يعاقب 3 منتخبات
8 ديسمبر 2022 13:11

 
رضا سليم (دبي)

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عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» 3 منتخبات، من المشاركين في «المونديال»، بحسب الإعلان على موقعه الرسمي، حيث غرم صربيا 20 ألف فرنك سويسري، بعد رفع علم يظهر كوسوفو جزءاً من البلد، في غرفة تبديل الملابس، قبل الخسارة أمام البرازيل 0-2، في دور المجموعات، وفتح «الفيفا» تحقيقاً، استناداً إلى مادة من قانون الانضباط الخاصة به، والتي تشمل سوء السلوك، بما في ذلك «الإيماءات أو الإشارات أو اللغة الهجومية» واستخدام حدث رياضي للتظاهرات ذات الطبيعة غير الرياضية، وجاء ذلك بعد أن تقدم اتحاد كرة القدم في كوسوفو بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي.
وفرض «الفيفا» غرامة على الاتحاد الكرواتي تبلغ 50 ألف فرنك سويسري، بعدما قال إن جماهيره نقلت رسائل غير ملائمة للأحداث الرياضية في مواجهة كندا، والتي استهدفت الحارس الكندي ميلان بوريان، وتوجه مشجعون من كرواتيا بإهانات لبوريان، وهو من أصل صربي ولد في كرواتيا، قبل أن يفر منها وهو طفل، حيث استهدفته لافتات مسيئة خلال المباراة، وأشارت إحدى اللافتات إلى عملية عسكرية عام 1995 أنهت حرب استقلال كرواتيا، وجاء في اللافتة «كنين 95 - لا أحد يركض مثل بوريان»، والتي استخدمت علم صانع الجرارات الأميركية جون دير.
واللافتة هي إشارة إلى كنين، معقل المتمردين الصرب، حيث ولد بوريان والتي شهدت هروب الصرب الذين ترك العديد منهم على الجرارات.
وعاقب «الفيفا» منتخب السعودية بغرامتين قيمة كل منهما 15 ألف فرنك سويسري بعد حصول لاعبيها على 6 بطاقات صفراء أمام الأرجنتين والمكسيك.

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