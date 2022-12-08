ملتقى دبي للفروسية ينطلق غداً

دبي (الاتحاد)



تنطلق النسخة الثالثة من ملتقى دبي للفروسية، الجمعة، بقاعة جراند ستاند، بمضمار ميدان العالمي، بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، وتستمر لمدة يومين.

وبدأت مسيرة المنتدى عام 2021 بالنسخة الأولى التي افتتحها الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، وتواصل نجاح المنتدى الذي شهد في نسخه السابقة مشاركة أكثر من 50 عارضاً، و250 إسطبلاً، و25 من الشركاء الإعلاميين ومئات الزائرين، ويتم عرض أحدث المنتجات الغذائية والصحية، ومستلزمات إيواء الخيل وكل مستلزمات الفروسية والتدريب وآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية: أرحب بجميع المشاركين مرة أخرى في مضمار ميدان بالنسخة الثالثة للمنتدى، والهدف الرئيس من تنظيم الحدث هو جمع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في منتجات وخدمات الفروسية بأصحاب الخيل تحت سقفٍ واحد.

ودعا العظب جميع الموردين الدوليين لعرض منتجاتهم في الملتقى الحصري للمهتمين بالفروسية في كافة دول المنطقة، وقال: مشاركة الدول الشقيقة والصديقة في الملتقى تسهم في تعزيز الحدث وجعل المنطقة مركزاً استراتيجياً للفروسية.